Heute läuft einer der brillantesten Sci-Fi-Filme überhaupt im TV: Dieses Jahr wurde völlig überraschend ein neuer Teil angekündigt

Ein absolutes Must-See kommt heute im TV. Wer diesen legendären Sci-Fi-Film noch nicht kennt, sollte das dringend ändern. Aber er lohnt sich auch für den Rewatch.

Viele Filme können beeindruckend wirken und großen Einfluss ausüben. Aber nur die Allerwenigsten schaffen es, ein Genre so sehr zu prägen wie Matrix. Den absoluten Ausnahmefilm voller Sci-Fi-Action könnt ihr euch heute Abend im TV ansehen – und das dürft ihr euch nicht entgehen lassen.

Worum geht's in Matrix, dem überragenden Sci-Fi-Kultfilm?

Nichts ist, wie es scheint: Der Hacker Neo (Keanu Reeves) muss feststellen, dass sein Leben eine Lüge ist. Und was für eine! Die Realität, in der wir leben, wird uns nur vorgegaukelt, während wir eigentlich von intelligenten Maschinen in Brutkästen gehalten werden, die von der Energie der menschlichen Körper profitieren.

Das klingt nicht nur düster, sondern ist es auch. Aber glücklicherweise existieren einige Menschen, die sich aus der Computersimulation namens Matrix befreien konnten und sie planen einen Gegenschlag. Neo soll der Auserwählte sein und sie anführen. Doch die Maschinen sind der Menschheit mittlerweile haushoch überlegen.



Warner Bros. Die Matrix eröffnet ungeahnte Möglichkeiten.

Matrix ist einer der einflussreichsten Sci-Fi-Filme überhaupt und lohnt sich immer wieder

Wer den Film zum ersten Mal sieht, erlebt ein regelrechtes Erweckungsereignis. Die Vorstellung, dass wir eigentlich nur in einer Simulation leben könnten, wird hier vom bloßen Gedankenexperiment zur Realität erhoben. Mit all den Konsequenzen, die so etwas mit sich bringen könnte.

Aber nicht nur inhaltlich, sondern auch filmisch weiß Matrix zu begeistern. Der Sci-Fi-Kracher strotzt nur so vor beeindruckenden Bildern und hat dem modernen Kino außerdem auch noch den Bullet Time-Effekt beschert. Kein Wunder also, dass sich die bahnbrechende Action so sehr ins kulturelle Gedächtnis eingebrannt hat.

Deutlich überraschender wirkt da schon, dass jetzt sogar noch ein fünfter Teil kommen soll. Eigentlich war die Matrix-Trilogie nach drei Teilen in sich geschlossen, dann folgte mit dem vierten vierten Teil namens Resurrections noch eine Dekonstruktion des Ganzen. Aber Matrix 5 will nun alles anders machen.



TV oder Stream: Wann und wo wird Matrix gezeigt?

Bei kabel eins, und zwar um 20:15 Uhr, am heutigen Montag, den 2. September. Das dauert bis um 23:05 Uhr und ab 0:20 Uhr läuft die Wiederholung.

Der legendäre Sci-Fi-Klassiker lässt sich aber natürlich auch streamen. Ihr könnt Matrix bei MagentaTV ohne Zusatzkosten leihen und bei Netflix im Streaming-Abo schauen. Amazon, Maxdome, Apple TV und Google haben den Film ebenfalls im Programm.

