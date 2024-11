Heute läuft einer der erschütterndsten Kriegsfilme überhaupt im TV: Er war 29 Jahre verboten und 6 Länder hatten Angst, ihn zu zeigen

Heute könnt ihr ein Kriegsfilm-Meisterwerk im Fernsehen schauen, das bei seiner Veröffentlichung Skandale auslöste. Mittlerweile gilt er als einer der besten und erschütterndsten Einträge seines Genres.

Stanley Kubrick hat mit Shining und 2001: Odyssee im Weltraum mehr als nur ein Meisterwerk gedreht. Dabei wird einer seiner besten Filme oft übersehen: der erschütternde Anti-Kriegsfilm Wege zum Ruhm mit der legendären Performance von Kirk Douglas (Spartacus) als Colonel Dax. Ihr könnt ihn in heute Abend im TV schauen.



TV-Tipp: Der Kriegsfilm Wege zum Ruhm wurde in Spanien 29 Jahre verboten und in Deutschland von der Berlinale gekickt

Als Wege zum Ruhm 1957 herauskam, sah die politische Lage in Europa etwas anders aus als jetzt. Gleich mehrere Regierungen erzitterten davor, die Message einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Denn Stanley Kubricks Kriegsfilm hat eine stark anti-militärische Haltung.

Darum geht’s in Wege zum Ruhm: Ein ehrgeiziger, französischer General will im Ersten Weltkrieg Karriere machen. Er befehligt die aussichtslose Stürmung einer deutschen Festung, doch die Soldaten weigern sich. Der General sucht Sündenböcke und will drei der Soldaten wegen "Feigheit vor dem Feind" töten lassen. Ihr Regimentskommandeur Colonel Dax (Kirk Douglas) will vor dem Kriegsgericht die eigentlichen Schuldigen zur Verantwortung ziehen: die Generäle.

Vor allem Frankreich und Spanien waren empört – und im spanischen Franco-Regime erhielt Wege zum Ruhm das längste Verbot. 29 Jahre musste das Publikum dort auf die erste Aufführung warten, ist bei Screenrant nachzulesen.

Alle Verbote und Einschränkungen von Wege zum Ruhm in den einzelnen Ländern:

In Belgien musste vor dem Film ein Disclaimer gezeigt werden, dass es sich bei der Geschichte um einen Einzelfall handle.

musste vor dem Film ein Disclaimer gezeigt werden, dass es sich bei der Geschichte um einen Einzelfall handle. In Deutschland wurde der Film von der Berlinale gekickt und erst zwei Jahre nach Veröffentlichung gezeigt – für eine gute Beziehung mit Frankreich.

wurde der Film von der Berlinale gekickt und erst zwei Jahre nach Veröffentlichung gezeigt – für eine gute Beziehung mit Frankreich. Die USA untersagten allen militärischen Einrichtungen, den Film zu zeigen.

untersagten allen militärischen Einrichtungen, den Film zu zeigen. In der Schweiz durfte Wege zum Ruhm 13 Jahre nicht gezeigt werden, weil er „unbestreitbar beleidigend“ gegenüber Frankreich sei, zitierte die New York Times 1975.

durfte Wege zum Ruhm 13 Jahre nicht gezeigt werden, weil er gegenüber Frankreich sei, zitierte die 1975. In Frankreich machte die Regierung dem Verleiher so viel Druck, dass dieser Wege zum Ruhm 18 Jahre lang zurückhielt.

machte die Regierung dem Verleiher so viel Druck, dass dieser Wege zum Ruhm 18 Jahre lang zurückhielt. In Spanien wurde der Anti-Kriegsfilm 29 Jahre lang verboten und 1986 das erste Mal gezeigt.

Heute gilt Stanley Kubricks Wege zum Ruhm als einer der besten Anti-Kriegsfilme überhaupt. Bei der IMDb ist er sogar auf Platz 62 der besten Filme aller Zeiten gereiht.

So könnt ihr Wege zum Ruhm im TV und kostenlos im Stream schauen

Wege zum Ruhm wird am heutigen 11. November ab 20:15 Uhr bei Arte gezeigt, also werbefrei. Wer dran bleibt, kann gleich danach Nagisa Ōshimas sehenswerten Kriegsfilm Furyo - Merry Christmas, Mr. Lawrence aus dem Jahr 1983 schauen. David Bowie spielt die Hauptrolle.

Wer so lange nicht warten will oder den Termin verpassen wird, kann Wege zum Ruhm schon jetzt gratis in der Arte Mediathek streamen.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im September 2023 bei Moviepilot veröffentlicht.