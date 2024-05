Heute laufen 4 Stunden Action-Bombast im TV: Jason Statham und Jake Gyllenhaal legen euer Heimkino in Schutt und Asche

Mehr Action als heute im TV geht nicht: Hier bekommt ihr gleich zwei bombastische Streifen von Michael Bay und Guy Ritchie mit unter anderem Jason Statham.

Wollt ihr es mal wieder so richtig krachen lassen, dass die Wände wackeln? Dann solltet ihr euch das Action-Feuerwerk nicht entgehen lassen, das heute im TV abgebrannt wird. Michael Bays Ambulance und Guy Ritchies Cash Truck laufen direkt hintereinander und drücken ordentlich auf die Tube.

Absolutes Action-Brett im TV: Darum geht's in Ambulance mit Jake Gyllenhaal



Eigentlich will sich William Sharp (Yahya Abdul-Mateen II) nur Geld leihen, um die Operation seiner Frau zu bezahlen. Sein Adoptivbruder Danny (Jake Gyllenhaal) überredet ihn allerdings zu einem Banküberfall. Bei der Flucht schnappen sich die beiden einen Krankenwagen, in dem ein schwerverletzter Polizist von der Sanitäterin Cam Thompson (Eiza González) am Leben gehalten wird. Was folgt, ist eine absolut irrwitzige Verfolgungsjagd.

Action-Nachschub: Was passiert in Guy Ritchies Cash Truck mit Jason Statham?

In Jason Stathams bestem Film seit 15 Jahren heuert er als H bei einer Geldtransporter-Firma an. Die Fahrzeuge werden in letzter Zeit immer häufiger ausgeraubt, aber H weiß sich zu wehren und macht keine Gefangenen, als sein Transporter überfallen wird. Er geht mit voller Härte gegen die Verbrecher vor – aber nicht nur, weil es sein Job ist, sondern auch, weil er dabei eine ganz eigene Agenda verfolgt.

Hier könnt ihr euch den Cash Truck-Trailer ansehen:

Cash Truck - Trailer (Deutsch) HD

In Ambulance und Cash Truck bleibt kein Stein auf dem anderen

Mit Vollgas brettern die beiden Filme über die Bildschirme und lassen keine Zweifel daran, dass es hier einzig und allein um möglichst bombastische, harte und halsbrecherische Höchstgeschwindigkeits-Action geht. Von Michael Bay erwarten wir nichts anderes, aber welchen Weg Guy Ritchie mit Cash Truck einschlägt, überrascht doppelt und dreifach. Das hier ist definitiv keine britische Gangster-Komödie.

TV oder Stream: Wann und wo läuft das Action-Spektakel?

Am heutigen Sonntag, den 19. Mai zeigt ProSieben ab 20:15 Uhr die Free-TV-Premiere von Ambulance. Direkt danach läuft ab 23:05 Uhr dann Cash Truck, der bis 1:25 Uhr dauert. Die Wiederholungen kommen dann in der Nacht vom 24. auf den 25. Mai ab 22:35 Uhr.

Selbstverständlich gibt es die beiden Action-Kracher auch im Stream bei Magenta TV, Amazon, Apple TV, Maxdome oder Google. In einem Streaming-Abo sind sie allerdings nicht enthalten.



