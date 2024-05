Überraschung: Neuer John Wick-Film bestätigt, der ein absolutes Action-Genie nochmal entfesselt

Nach John Wick 4 bekommt ein Action-Talent aus dem letzten Teil einen eigenen Film. Ob Keanu Reeves auch an Bord ist, ist noch nicht bekannt.

Mit John Wick: Kapitel 4 wurde das Prinzip der Reihe fortgesetzt, die Action von Teil zu Teil in noch schwindelerregendere Höhen zu schrauben. Neben Keanu Reeves als Hauptdarsteller setzt das Franchise auch immer auf weitere Stars und Talente, die den geradezu unkaputtbaren Profikiller unterstützen – oder ausschalten wollen.

Ein Highlight aus Teil 4 ist der Auftritt von Genre-Legende Donnie Yen, der als Caine für einige der genialsten Szenen verantwortlich war. Wie jetzt verkündet wurde, soll die Figur einen eigenen Film im John Wick-Universum bekommen.

Neuer John Wick-Film mit Donnie Yen ist in Entwicklung

Wie der Hollywood Reporter berichtet, arbeitet das Studio Lionsgate an einem John Wick-Spin-off mit Donnie Yen als Caine. Titel und Inhalt sind noch nicht bekannt. Das Action-Projekt soll 2025 in Hongkong gedreht werden und nach den Ereignissen des vierten Teils spielen. Ob weitere Stars der Reihe wie Keanu Reeves auch an Bord sind, steht noch nicht fest.

Concorde Donnie Yen als Caine in John Wick 4

Kommt auch John Wick 5 noch?

In John Wick 4 wurde Caine als blinder und trotzdem meisterlicher Profikiller eingeführt, der für die Liquidierung von John rekrutiert wird, weil das Leben seiner Tochter sonst in Gefahr schwebt.

Bis jetzt wurde ein fünfter John Wick-Teil mit Reeves noch nicht offiziell angekündigt. Regisseur Chad Stahelski und der Hauptdarsteller haben zuletzt beide darüber gesprochen, dass sie sofort für einen weiteren Film zurückkehren würden. Das Problem ist nur, dass bislang noch keine passende Story für John Wick 5 gefunden wurde.

Neben dem neu geplanten Caine-Ableger erscheint 2025 noch ein John Wick-Spin-off mit James Bond-Star Ana de Armas in der Hauptrolle. Ein genauer Kinostart für Ballerina ist noch nicht bekannt.

