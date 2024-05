Heute Abend streamen: Der beste Jason Statham-Film der letzten 15 Jahre

Für Genre-Fans führt an Jason Statham kein Weg vorbei. Im Stream gibt es jetzt seinen besten Action-Thriller seit langem – von Guy Ritchie gedreht.

Viele Action-Fans werden Jason Statham aus der Fast & Furious-Reihe kennen. Die Visitenkarte für seine Genre-Karriere legte er aber bereits vor mehr als 20 Jahren in den Filmen Guy Ritchies (Snatch, Bube Dame König GrAs) vor.

Im Stream kehrt er jetzt zu seinen Wurzeln zurück: Cash Truck ist laut Moviepilot-Bewertung sein bester Film innerhalb der letzten 15 Jahre. Und das hat gute Gründe.

Jason Stathams Action-Rückkehr: Darum geht's in Cash Truck

Cash Truck macht keine Gefangenen: In Gestalt des wortkargen H schließt sich Jason Statham einem Unternehmen für Geldtransporte an. Was genau seine Ziele sind, ist zunächst einmal nicht ganz klar – aber seine Fähigkeiten sind bald unstrittig. Denn beim ersten Überfall auf das Fahrzeug radiert er kaltblütig gleich eine ganze Gruppe an Banditen aus.

Studiocanal Ein normaler Dienstag für Jason Statham

Wie sich herausstellt, hat H dabei ganz persönliche Motive, sich unter die Sicherheitsbeamten wie Bullet (Holt McCallany) oder Boy Sweat (Josh Hartnett) zu mischen. Bald zieht der Mann ohne Identität eine blutige Schneise der Rache durch die ganze Stadt.

Cash Truck ist der beste Film mit Jason Statham seit 15 Jahren

Für das Vergeltungs-Epos hat sich Statham erneut mit Regisseur Ritchie zusammengetan. Die Kino-Rückkehr des dynamischen britischen Duos schlägt allerdings in beiden Karrieren ein neues Kapitel auf: Ritchie hat seine Liebe für den lässigen Kleinkriminellen bei Cash Truck beiseitegeschoben und einen knüppelharten, handwerklich tollen Actionfilm abgeliefert, der eher an Heat oder Sicario denn an sein letztes Werk The Gentlemen erinnert.

Die besten Filme mit Jason Statham laut der Moviepilot-Bewertung:

Generell steht Cash Truck auf Platz 6 der besten Filme mit Jason Statham, wobei er nicht in allen aufgeführten Filmen die Hauptrolle spielt.

Cash Truck schlägt zu, wo Fast & Furious durch die Gegend fliegt

Gegen so beeindruckend inszenierte Rache-Action sehen Stathams letzte Fast & Furious-Auftritte aus wie ein Kleingarten-BBQ. Was viele an den letzten Teilen der Action-Reihe bemängelten, ist für Cash Truck einfach kein Problem: Statt Zuschauer mit CGI zuzukleistern, konzentriert sich der Film auf großartige, weil mit viel Fingerspitzengefühl umgesetzte, handgemachte Action-Szenen.

Statham hat man zudem lange nicht mehr so brutal gesehen: Vorbei die Zeit familienfreundlicher Fast & Furious-Einlagen, in denen seine Figur Shaw mal Feind, mal Freund. In Cash Truck ist er Feind und will töten.



Cash Truck könnt ihr aktuell bei Joyn streamen und beim Amazon-Channel ALLSTARS.

*Bei dem Link zum Angebot von Joyn handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.