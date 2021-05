Heute neu im Heimkino: Einer der besten MCU-Filme im ultraschicken Steelbook

Heute kommt einer der besten MCU-Filme in einer wunderschönen Steelbook-Edition ins Heimkino - und macht mit dem psychedelischen Look Lust auf Guardians of the Galaxy 3.

Die Guardians of the Galaxy gehören zu den beliebtesten Held:innen des Marvel Cinematic Universe (MCU). Und sie expandieren. Mit Guardians of the Galaxy 3 erhalten Chris Pratt, Zoe Saldana und Co. das nächste Abenteuer. Außerdem werden sie im kommenden Thor 4 neben Chris Hemsworth auftreten. Heute bringen Marvel und Disney 6 der beliebtesten MCU-Filme im speziellen Mondo-Design auf den Markt. Und das knalligste gehört natürlich den Guardians of the Galaxy.

Vor Guardians of the Galaxy 3: Das schicke Mondo-Steelbook von Guardians 1 ist da Sämtliche Filme könnt ihr jetzt im einmaligen Mondo-Stil bei den gängigen Händlern Amazon, MediaMarkt und Saturn für 32,99 Euro bestellen. Guardians of the Galaxy im Mondo-Stil: Bei Amazon *

Bei MediaMarkt

Bei Saturn
Neben Guardians of the Galaxy 1 als Mondo-Steelbook sind verfügbar: Avengers 1

Captain America 1

Thor 1

Black Panther

Doctor Stange

© Disney Guardians of the Galaxy 1 - So sieht das Mondo-Steelbook aus

Warum lohnen sich die Mondo-Steelbooks zu den Marvel-Filmen?

Zunächst: Sie sind einzigartig gestaltet und heben sich deutlich von üblichen Blu-ray-Covern ab. Zudem wurden die Edition in limitierter Stückzahl hergestellt, das macht sie attraktiv für Sammler:innen oder als Geschenk für Marvel-Fans.

Deshalb lohnt sich 4K für echte (Heim)Kino-Fans

Die 4K-Blu-ray ist derzeit das am höchsten auflösende Format für Heimvideo-Scheiben, das es gibt. Die hohe Auflösung ermöglicht mehr Details und flüssigere Bewegungen beim Abspielen der Filme, die Hintergründe werden schärfer, was gerade bei Blockbustern mit großen Actionschauwerten und aufwendiger Ausstattung wichtig ist.