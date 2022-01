Heute starten 7 (!) neue Serien auf Netflix – und die Fortsetzung eines Sci-Fi-Epos

Mit dem heutigen Start von sieben neuen Serien sprengt Netflix jegliche Watchlist. Wir verschaffen euch einen Überblick über die wichtigsten Neuerscheinungen der Woche.

An neuen Serien mangelt es uns derzeit wirklich nicht. Jede Woche starteten mehrere spannende Geschichten bei den unterschiedlichsten Streaming-Anbietern. Netflix setzt dem ganzen die Krone auf und veröffentlicht am heutigen Freitag, den 28. Januar 2022, sieben neue Serien auf einen Schlag. Das passiert nicht alle Tage.

Vom düsteren Fantasy-Drama bis zum abgefahrenen Zombie-Horror ist alles dabei. Sogar ein Ableger aus dem Angry Birds-Franchise erobert Netflix. Am vielversprechendsten sieht die satirisch angelegte Thriller-Serie The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window mit Kristen Bell in der Hauptrolle aus.

Alle sieben neuen Netflix-Serien auf einen Blick

Alle weiteren neuen Serien bei Netflix diese Woche

Falls euch langweilig werden sollte: Netflix hat im Lauf der vergangenen Woche weitere Serien veröffentlicht. Hierunter befindet sich u.a. die Fortsetzung des endzeitlichen Science-Fiction-Abenteuers Snowpiercer sowie die vierte und letzte Staffel des Überraschungshits The Sinner mit Bill Pullman.

Nachdem letztes Wochenende John Wick: Kapitel 3 und Gone Girl - Das perfekte Opfer bei Netflix eingetroffen ist, fällt die Filmauswahl dieses Mal allerdings nicht so stark aus. Das große Original der Woche ist die Football-Comedy Home Team mit Kevin James. Dazu gesellt sich ein neues Aizi Ansari-Special und der Jennifer Lopez-Kracher Hustlers.

Alle neuen Filme bei Netflix diese Woche

Podcast: Die größten Serien-Highlights 2022

Das Jahr 2022 strotzt vor Serien-Highlights bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr. Wir stellen euch im Moviepilot-Podcast Streamgestöber die 22 besten davon vor.

Angefangen bei Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht über den Game of Thrones-Ablegers House of Dragon bis hin zur Star Wars-Serie Obi-Wan Kenobi: 2022 erwarten uns einige aufregende Serien-Blockbuster.

