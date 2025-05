Heute startet die nächste Anime-Verfilmung nach One Piece bei Netflix – Fans hassen sie jetzt schon

Bei Netflix startet heute eine Realverfilmung der Anime- und Manga-Serie Kakegurui. Im Gegensatz zu One Piece freuen sich wenige Fans auf das Remake.

Mit One Piece ist Netflix etwas gelungen, das lange Zeit unmöglich schien: eine Anime- und Manga-Adaption, die wirklich gut ist. Mit der neuen Thriller-Serie Bet möchte der Streamingdienst nun an diesen Erfolg anknüpfen.

Ob sie ebenfalls dem Fluch grauenhafter Anime-Realverfilmungen entgehen kann? Davon könnt ihr euch ab sofort selbst überzeugen, denn am 15. Mai stehen alle 10 Folgen von Bet bei Netflix zum Abruf bereit.

Glücksspiel an der Eliteschule: Netflix adaptiert mit Bet den Anime-Thriller Kakegurui

Hinter der englischsprachigen Anime-Adaption von Kakegurui - Das Leben ist ein Spiel steckt Serienschöpfer Simon Barry, der zuvor für Netflix das nach 2 Staffeln wieder abgesetzte Fantasy-Abenteuer Warrior Nun auf den Weg brachte. Auch seine neue Serienkreation richtet sich vorrangig an ein jugendliches Publikum und verspricht ein absolut wildes Konzept.

Die Geschichte von Bet führt an eine prestigeträchtige Privatschule, auf der Kids von reichen Unternehmern, Gangstern und Diktatoren zur Elite von morgen ausgebildet werden. In Glücksspiel-Wettkämpfen wird an der St. Dominic' Prep darüber entschieden, wer in der sozialen Hackordnung das Sagen hat. Die Ankunft einer Austauschschülerin hebt die Spiele aber auf ein ganz neues Level.

Die neue Schülerin Yumeko (Miku Patricia Martineau) gleicht dem personifizierten Chaos und stürzt sich mit vollem Einsatz in die Welt der Glücksspiele. Ihr geht es jedoch nicht um Reichtum oder sozialen Aufstieg, sondern um Rache für ihre ermordete Familie – und den puren Thrill des Spielens.

Ob die neue Netflix-Serie der nächste große Adaptionswurf nach One Piece wird, darf jedoch bezweifelt werden. Bereits der erste Trailer zur Live-Action-Serie löste unter Fans der Vorlage einen Sturm der Entrüstung aus, die sich vor allem an der Aufmachung und einige Änderungen störten. Glücklicherweise hat Netflix aber noch passende Alternativen im Angebot:

Nicht nur Bet: Bei Netflix gibt es auch das Anime-Original und eine weitere Adaption zu streamen

Die 2014 gestartete Mangavorlage von Homura Kawamoto wurde bereits mehrfach adaptiert. Sowohl die erste Anime-Umsetzung von Studio MAPPA, der Spin-off-Anime Kakegurui Twin sowie die japanische Live-Action-Serie Kakegurui - Das Leben ist ein Spiel stehen alle bei Netflix zum Streamen bereit.

Weitere aktuelle Serien-Tipps stellen wir euch im Podcast vor:

Podcast: Die 15 besten Serienstarts im Mai bei Netflix und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Mai, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Serien-Highlights im Mai umfassen neben einer der interessantesten Science-Fiction-Neuheiten des Jahres auch The Walking Dead-Nachschub, die neue Serie des Damengambit-Schöpfers, ein Gangster-Thriller mit Tom Hardy und die Netflix-Adaption einer Krimireihe von Jussi Adler-Olsen.