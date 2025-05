Heute startet die neue The Big Bang Theory-Serie auf ProSieben: Darum geht's im erfolgreichen Spin-off

Fans von The Big Bang Theory dürfen sich ab sofort über Nachschub in Serienform freuen. Und das beste: Der neue Ableger läuft bei ProSieben im Free-TV.

Über 12 Staffeln erzählte The Big Bang Theory die mehr oder weniger alltäglichen Geschichten der Wissenschaftler:innen-Clique um Sheldon und Leonard sowie ihrer Nachbarin Penny. Der Erfolg ließ mit Young Sheldon eine eigene Prequel-Serie folgen, die in sieben Staffeln die Vorgeschichte von Sheldons Kindheit erzählte.

Damit ist das TBBT-Universum jedoch noch lange nicht am Ende. Während ein weiteres Spin-off über Comicbuchladenbesitzer Stuart in den Startlöchern steht, dürfen deutsche Fans ab sofort mit der Serie Georgie & Mandy vorliebnehmen. Denn diese startet endlich auch in Deutschland im Free-TV.

Georgie & Mandy im Free-TV: Darum geht's im The Big Bang Theory-Spin-off

Streng genommen ist Georgie & Mandy das Spin-off eines Spin-offs. Denn die Serie knüpft an die Geschehnisse aus der Prequel-Serie Young Sheldon an und widmet sich dem darin auftauchenden Bruder von Sheldon (Ian Armitage), Georgie (Montana Jordan), der mit seiner Ehefrau Mandy (Emily Osment) samt Baby Cece bei Mandys Eltern einzieht.

Mutter Audrey (Rachel Bay Jones) hält jedoch nicht allzu viel von ihrem neuen Schwiegersohn und drückt dem jungen Mann einen Spruch nach dem anderen rein. Und auch Cece ist vor ihrem Spott nicht sicher: Denn Audrey glaubt, das Baby dürfe nicht in die "dummen" Fußstapfen ihres Vaters treten.

Vater Jim (Will Sasso) tritt Georgie hingegen versöhnlicher entgegen und bietet ihm einen Job in seiner Werkstatt an. Sein Kollege Ruben (Jessie Prez) macht Georgie dort jedoch einmal mehr das Leben schwer. So hat Sheldons großer Bruder in der neuen Lebenssituation alle Hände voll zu tun.

Wann und wo läuft Georgie & Mandy in Deutschland?

Die 1. Staffel konnte in den USA für den Sender CBS solide Quoten verzeichnen und wurde von zunächst 13 Folgen auf 22 Episoden aufgestockt. Eine 2. Staffel ist darüber hinaus längst in trockenen Tüchern.



In Deutschland kommen Fans jetzt auch endlich in den Genuss der neuen Serie. Während Georgie & Mandy bereits am 28. April 2025 auf Joyn im Streaming-Abo gestartet ist, kommt der The Big Bang Theory-Ableger nun auch ins deutsche Free-TV. ProSieben zeigt die 1. Staffel ab dem 5. Mai 2025 wöchentlich, immer montags ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen.

