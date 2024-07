Heute statt EM-Finale im TV: Action-Bombast mit Monstern, die 10 Fußballfelder plattmachen können

Heute erlebt ihr richtige Sci-Fi-Action im TV, bei dem Monster ganze Städte plattmachen. Mit dabei ist Megastar Dwayne Johnson, der beim großen Finale des Films seinen eisernen Willen durchsetzte.

Es gibt einige Videospielverfilmungen, Arcade-Games gehören aber eher selten dazu. Doch mit Rampage hat sich Warner Bros. an ein Automatenspiel-Klassiker aus den 80er Jahren herangewagt, bei dem Monster Städte zerstören. Niemand Geringeres als Action-Megastar Dwayne Johnson ist in der Hauptrolle zu sehen und der nutzte seine Bekanntheit aus, um das Drehbuch entscheidend umschreiben zu lassen. Den Blockbuster-Giganten gibt es heute Abend im TV zu sehen.

Sci-Fi-Action: Genmanipulierte Wildtiere zerstören Städte im heutigen TV-Tipp Rampage

Die Handlung der Vorlage ist denkbar einfach: Man spielt eines von drei gigantischen Monstern und macht in 766 Leveln riesige Großstädte dem Erdboden gleich. Für die Adaption wurde vom vierköpfigen Autorenteam einiges an Storyline hinzugeschrieben, die Regisseur Brad Peyton mit CGI-Effekten gekonnt inszenierte.

Primatenforscher Davis Okoye (Johnson) kann mit Tieren mehr anfangen, als mit Menschen, insbesondere mit dem zahmen Silberrücken-Gorilla George. Doch nach einem illegalen genetischen Experiment wird George überdimensional groß und zu einer wilden Bestie, dem eine ungeheure Zerstörungswut packt.

Warner Bros Riesengorilla George in Rampage

Damit ist er nicht der Einzige. Auch ein gigantischer Alligator und ein Wolf wurden von der Schurkin Claire Wyden (Malin Akerman) erschaffen. Um seinen Freund George und das ganze Land zu retten, verbündet sich Davis mit einer in Verruf geratenen Gentechnikerin (Naomie Harris), um ein Gegenmittel zu finden.

Rampage im TV: Dwayne Johnsen zwang Produzenten zum Umschreiben des Endes

Achtung, es folgen massive Spoiler über das Ende des Films, die aber nicht wirklich überraschend sind.

In dem ursprünglichen Ende sollte der Riesenaffe George im Kampf mit einem anderen Monster schwer verletzt werden und schließlich seinen Verletzungen erliegen. Johnson diskutierte über zwei Monate mit den Produzenten über das Ende und drohte schließlich mit dem Ausstieg aus dem Film, sollten sie das traurige Finale beibehalten.

Im Leben gibt es schon genug Scheiße – das will ich nicht auch noch in meinen Filmen. Wenn der Abspann läuft, dann will ich mich gut fühlen.

Das sagte Johnson 2018 gegenüber dem Rolling Stone und erklärte, dass er eine Beziehung zu seinem Publikum aufgebaut habe, das sich darauf verlässt, mit einem guten Gefühl das Kino zu verlassen. Traurige Enden seien legitim, aber nicht in einem Dwayne Johnson-Film. Also wird es wohl auch in Zukunft keine Überraschungen in der Filmauswahl Johnsons geben und wir können beruhigt ins actionreiche Wohlfühlkino gehen.

Rampage ist echtes Popcorn-Kino für alle, die den Kopf ausschalten wollen und Spaß an der bildgewaltigen Zerstörungswut haben. In der Filmkritik auf FILMSTARTS heißt es:



Peyton liefert mit seinem Rampage ein klassisches Actionstar-Oneliner-Vehikel mit denkbar wenig Story-Ballast, das aber zumindest tricktechnisch ein solch starkes Niveau erreicht, dass die CGI-Zerstörungsorgie trotz diverser Logiklöcher und Katastrophenfilmklischees immer noch ordentlich Laune macht.

Wann läuft die Videospielverfilmung Rampage im TV?

Auf Pro7 läuft Rampage mit Dwayne Johnson am heutigen Sonntag, den 14. Juli um 20:15 Uhr. Eine Wiederholung zeigt der Sender in der Nacht auf den 15. Juli um 00:50 Uhr. Unabhängig vom Fernsehprogramm könnt ihr Rampage bei Netflix streamen.