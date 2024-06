The Rock und Chris Evans zusammen im Action-Trailer: Ihr werdet nicht glauben, welcher Spider-Man-Star den Weihnachtsmann spielt

Die Amazon MGM Studios und The Rock höchstpersönlich haben einen ersten Trailer zum X-Mas-Action-Film Red One veröffentlicht. DC-Star Dwayne Johnson und Marvel-Star Chris Evans standen für den Streifen gemeinsam vor der Kamera.

Schaut hier den deutschen Trailer zu Red One - Alarmstufe Weihnachten:

Red One - Alarmstufe Weihnachten - Trailer (Deutsch) HD

Worum geht es in Red One - Alarmstufe Weihnachten mit The Rock und Chris Evans?