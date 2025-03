Heute treten im TV zwei absolute Sci-Fi-Legenden gegeneinander an – und Menschen geraten zwischen die Fronten

Was passiert, wenn die bösartigsten Aliens der Filmgeschichte aufeinander losgelassen werden, seht ihr heute im TV. Die Menschen haben dabei nichts zu lachen.

Gegen das klassische Alien scheint kein Kraut gewachsen zu sein, genau wie gegen den Predator. Aber wer von beiden würde gewinnen, wenn sie gegeneinander antreten müssten? Genau diese Frage beantwortet Alien vs. Predator auf unterhaltsamste Art und Weise.

Die Story von Alien vs. Predator macht Fan-Träume wahr

Eigentlich braucht es gar keine weiteren Informationen darüber, was hier passiert – außer eben der Prämisse, dass sich die Xenomorphs aus der Alien-Reihe und die Aliens aus Predator bekriegen. Die einen haben ätzende Säure als Blut, die anderen können sich unsichtbar machen und verfügen über ein äußerst fortschrittliches Waffenarsenal. Ein epischer Kampf!

Aber wir wollen mal nicht so sein: Unter dem Antarktis-Eis wird ein mysteriöses Bauwerk entdeckt, das sich als uralte Pyramide entpuppt. Selbstverständlich wird ein Trupp Menschen dorthin geschickt, um die Angelegenheit zu untersuchen. Hätten sie aber vorher gewusst, wer dieses Bauwerk dort zu welchem Zweck errichtet hat, hätten sie sich mit Sicherheit lieber ferngehalten.

Hier treffen zwei absolut legendäre Sci-Fi-Ikonen aufeinander und die Fans haben ewig darauf gewartet

Alien - Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt hat 1979 neue Kinomaßstäbe gesetzt, was beklemmenden Horror im All angeht und eines der furchteinflößendsten Sci-Fi-Monster aller Zeiten erschaffen. Predator konnte das Kunststück auf etwas andere Art 1987 wiederholen und hetzte Arnold Schwarzenegger einen mehr als ebenbürtigen Widersacher auf den Hals. Nur dieses Mal im Dschungel und mit mehr Geballer.

Ein Aufeinandertreffen dieser beiden Kino-Giganten war nur eine Frage der Zeit und schon 1989 ließen die ersten Comics die beiden Außerirdischen gegeneinander antreten. Bis Paul W.S. Anderson die Fan-Träume als Kinofilm erfüllt hat, dauerte es dann nochmal 15 Jahre.

Dabei ist ein Action-Streifen herausgekommen, der zwar nicht so einzigartig wie der erste Alien-Film oder so cool wie Predator wirkt, aber das eben auch überhaupt nicht braucht. Hier kann man sich voll und ganz auf die beiden Fieslinge und den epischen Clash der Titanen verlassen.

TV oder Stream: Wann und wo läuft Alien vs. Predator?

Kabel eins zeigt Alien vs. Predator am heutigen Montag, den 31. März um 22:45 Uhr. Eine Wiederholung kommt in der Nacht vom 1. auf den 2. April ab 0:30 Uhr und nein, das ist kein Scherz.

Ihr könnt das bombastische Sci-Fi-Spektakel aber natürlich auch online streamen. Zum Beispiel bei Disney+ in der Abo-Flatrate.

