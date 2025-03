In weniger als einem Monat kehrt die beste Star Wars-Serie zurück: Fans glauben, Darth Vader im Trailer entdeckt zu haben

Der Countdown zum Start der 2. Staffel von Andor hat begonnen. Der neue Trailer zur gefeierten Star Wars-Serie lässt nichts weniger als ein epochales Meisterwerk erwarten.

Fast neun Jahre ist es her, dass Rogue One: A Star Wars Story ins Kino kam. Wer hätte damals gedacht, dass das Spin-off den Grundstein für eine eigene kleine Trilogie legen würde. 2022 startete mit der 1. Staffel von Andor in kongeniales Prequel, das uns die Vorgeschichte des titelgebenden Rebellen-Captains erzählte.

Nun erwartet uns mit der 2. Staffel der Abschluss dieser inoffiziellen Trilogie. Schritt für Schritt nähern wir uns den Ereignissen von Rogue One und damit der Fertigstellung des ersten Todessterns. Der neue Trailer verspricht ein packendes Star Wars-Abenteuer, das uns tief hinein in die Schatten zwischen Rebellion und Imperium führt.

Der neue Trailer zu Andor Staffel 2 ist eine Wucht

Andor - S02 Trailer 2 (Deutsch) HD

Doch wovon handelt die 2. Staffel genau? Die offizielle Synopse hält sich recht vage:

In Staffel 2 werden sich die Charaktere und ihre Beziehungen vertiefen, während der Krieg immer näher rückt und Cassian eine Schlüsselrolle in der Rebellenallianz einnimmt. Jeder wird auf die Probe gestellt und je mehr auf dem Spiel steht, desto tiefgreifender werden der Verrat, die Opfer und die verschiedenen Absichten.

Aus dem bisher veröffentlichtem Material können wir schon mehrere Ereignisse ableiten, die in den neuen Episoden auf uns zukommen. Die erste Begegnung zwischen Cassian Andor (Diego Luna) und K-2SO (Alan Tudyk) steht auf dem Plan. Auch Mon Mothma (Genevieve O'Reilly) wird der Rebell erstmals über den Weg laufen.

Darüber hinaus wurde eines der düstersten Kapitel der gesamten Star Wars-Geschichte geteast: das Ghorman-Massaker. Und Moment, war das etwa Darth Vader? Bisher gibt es keine offizielle Bestätigung, dass der Bösewicht in der Serie auftaucht. In einer Szene mit Dedra Meero (Denise Gough) könnte er jedoch zugegen sein.

Das spekulieren zumindest einige Fans auf Twitter. Dedra greift sich energisch an den Hals, als würde sie keine Luft mehr bekommen. Erwürgt Vader etwa schon wieder jemanden mit der Macht? Oder hat Dedra eine Panikattacke, weil sie den Stress als ISB-Supervisorin nicht mehr aushält? Bald werden wir es herausfinden.

Wann startet Andor Staffel 2 bei Disney+?

Die 2. Staffel von Andor startet am 23. April 2025 in Deutschland bei Disney+ und umfasst insgesamt zwölf Episoden, die in Dreierblöcken veröffentlicht werden. Damit erwartet uns quasi jeden Mittwoch ein kleiner Star Wars-Film – und danach können wir mit Rogue One weitermachen, da die Geschichten direkt ineinander übergehen.