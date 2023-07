Heute zum ersten Mal im TV: Dieser Horror-Schocker war der unlogischste Film 2021 und trotzdem dürft ihr ihn nicht verpassen

ProSieben zeigt heute einen spannenden Horror-Film als TV-Premiere. Die Fortsetzung der Horror-Hits Escape Room ist extrem unterhaltsam – aber ergibt überhaupt keinen Sinn.

Nach dem Überraschungs-Erfolg von Escape Room folgte zwei Jahre später bereits die Fortsetzung. Auch Escape Room 2: No Way Out begeistert als Light-Variante von Saw mit kreativen und Todesspielen und reichlich Spannung. Heute läuft er zum ersten Mal im deutschen Free-TV. Lest hier, warum der Horror-Spaß jeglichen Sinn vermissen lässt und sich trotzdem absolut lohnt.

Wann und wo läuft Escape Room 2 im TV?

ProSieben zeigt der Film zur besten Sendezeit am Sonntag um 20.15 Uhr. Laut Schnittberichte wird aufgrund der FSK-Freigabe ab 16 Jahren nur eine geschnittene Fassung gezeigt. Ungeschnitten gibt Escape Room 2 bei Netflix zu streamen. Neben der Kinofassung gibt es noch einen Extended Cut, der die Story teilweise stark verändert. Diese alternative Version ist unter anderem . Neben der Kinofassung gibt es noch einen Extended Cut, der die Story teilweise stark verändert. Diese alternative Version ist unter anderem bei Amazon * digital erhältlich.

Der größte Horror von Escape Room 2 ist die fehlende Logik

Das Sequel zu Escape Room knüpft nahtlos an den Vorgänger an und bringt die Überlebenden Zoey (Taylor Russell) und Ben (Logan Miller) zurück. Eigentlich wollen sie nach New York reisen, um dort der Organisation hinter den tödlichen Escape Room-Rätseln das Handwerk zu legen. Dort angekommen, finden sie auch schon mitten in einem neuen Spiel von Minos wieder: im Tournament of Champions.



Ab diesem Moment fällt die komplette Logik des Films mit jeder weiteren Minute in sich zusammen. Denn für Zoey und Ben beginnt das Spiel, als sie durch geschickte Manipulation direkt in einen U-Bahn-Wagon gelotst werden, in dem sich noch weitere Überlebende früherer Fallen-Spiele befinden.

Schaut hier den Trailer zu Escape Room 2:

Escape Room 2 No Way Out - Trailer (Deutsch) HD

Wären die beiden Hauptfiguren nur wenige Minuten oder gar Sekunden später in New York angekommen, hätten sie ihre schicksalhafte U-Bahn-Fahrt verpasst. Eine einzige rote Ampel hätte den gesamten Spielplan zunichtegemacht. Und dies ist nur der erste von vielen konstruierten Zufällen, die sich bis zum wendungsreichen Finale durch den Film ziehen und den Horror-Spaß trüben.

Das Problem beider Escape Room-Filme wird hier deutlich erkennbar: Der mysteriöse Gegenspieler Minos ist nahezu gottgleich. Jeder Moment scheint inszeniert und geplant. Für die Charaktere bedeutet das: Sie haben keinen freien Willen. Warum sollten wir also mit ihnen mitfiebern, wenn jede ihrer Entscheidungen von Minos vorherbestimmt wurde? Die Lösung: Kopf ausschalten und Spaß haben.

Escape Room 2 ist vielleicht unlogisch, aber dafür verdammt unterhaltsam

Wie schon der Vorgänger setzt auch Escape Room 2 wieder auf eine gnadenlose Spannung und schockierende Wendungen. Das Highlight sind dabei erneut die unglaublich detailreich und eindrucksvoll gestalteten Todes-Rätsel. Das nervenaufreibende Fallenspiel lässt euch aber keine Zeit, sie ausgiebig zu bestaunen.



Ohne Atempause geht es von einem Rätsel-Raum zum nächsten. Immer sitzt den Figuren die ablaufende Zeit im Nacken, während sie inmitten von tödlichen Stromstößen, Lasern, Treibsand, Säureregen und sich flutenden Räumen knifflige Aufgaben lösen müssen. Fast immer kommen die Spielenden nur in letzter Sekunde (wenn überhaupt) mit dem Leben davon.

Die dreisten Logikfehler sind sicherlich nervig. Wer darüber hinwegsehen kann, wird aber mit 90 Minuten eskapistischem Horror-Spaß belohnt. Denn wie in fast jedem Horror-Film geht es in Escape Room 2 nicht darum, alle Entscheidungen der Charaktere zu hinterfragen. Es geht um den Thrill.



