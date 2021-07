Horror-Thriller neu bei Amazon Prime: 97 Minuten Hochspannung mit Schock-Ende

Bei Amazon Prime könnt ihr jetzt 47 Meters Down streamen. Der spannende Horror-Thriller verwandelt einen Tauchgang in einen Hai-Albtraum, der bis zum schockierenden Ende fesselt.

In 47 Meters Down wird ein adrenalingeladener Tauchgang im Urlaub zum puren Unterwasser-Albtraum. Der Horror-Thriller, den ihr ab jetzt bei Amazon Prime im Abo* streamen könnt, dürfte jeden mit Angst vor engen Räumlichkeiten und Dunkelheit teilweise in Schockstarre versetzen.

3 Gründe, warum ihr 47 Meters Down bei Amazon Prime streamen solltet:

Der Film von Johannes Roberts nimmt Haie nach jahrelanger Trash-Überzeichnung endlich wieder als bedrohliche Urgewalt ernst.



Als atemloses Unterwasser-Kammerspiel ist 47 Meters Down unglaublich packend.



Das Ende ist selbst für erfahrene Horror-Fans nochmal ein Schlag in die Magengrube.



47 Meters Down begeistert bei Amazon Prime mit atemloser Spannung und fiesem Schock-Ende

In dem Horror-Thriller begeben sich die zwei Schwestern Lisa (Mandy Moore) und Kate (Claire Holt) während ihres Mexiko-Urlaubs auf einen Ausflug, bei dem sie in einem Käfig ins Wasser hinabgelassen werden und Haie aus nächster Nähe beobachten wollen. Als das Kabel reißt, mit dem der Käfig mit dem Boot verbunden ist, müssen beide am Grund des Meeres ums Überleben kämpfen.

Schaut hier noch den deutschen Trailer zu 47 Meters Down:

47 Meters Down - Trailer (Deutsch) HD

Neben dem Käfig, in dem sich die Schwestern befinden und der sie nur durch Gitterstäbe von einem möglichen Haiangriff trennt, wird der von vollständiger Stille durchzogene Meeresboden plötzlich selbst zum todbringenden Gefängnis. Von den kurzweiligen 89 Minuten verbringen wir gut 69 Minuten unter Wasser.

Dabei erzeugt Regisseur Johannes Roberts durch die oft unsichtbare Hai-Bedrohung, Sauerstoffknappheit und verzweifelte Versuche, eine Verbindung zu Rettungskräften aufzubauen, immer wieder fesselnde Hochspannung. Durch das teilweise mit CGI aufgepeppte Szenario entwickelt sich 47 Meters Down so zum schweißtreibenden Nägelkau-Thriller, der Logik hinter effektive Intensität stellt.

Ein fieser Höhepunkt ist dann der Schlussakt, der das Albtraum-Szenario mit einem Twist nochmal ordentlich auf den Kopf stellt. Das Ende verraten wir an dieser Stelle natürlich nicht, aber selbst bei alteingesessenen Horror-Fans dürfte sich hier ein mulmiges Gefühl im Magen ausbreiten.

