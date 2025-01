Die wohl heiß erwartetste Marvel-Rückkehr hat endlich einen Trailer: Daredevil Born Again entfesselt den düsteren Rächer erneut

Daredevil ist wieder da. In der neuen Marvel-Serie Born Again meldet Charlie Cox sich als roter Rächer bei Disney+ zurück und ein Trailer bietet nun mitreißende erste Einblicke.

Von 2015 bis 2018 lief die Serie Marvel's Daredevil bei Netflix. Mittlerweile ist sie zu Disney+ gewechselt und sechs Jahre nach Serienende kehrt der blinde Anwalt Matt Murdock (Charlie Cox), der nachts die Daredevil-Maske überstreift und auf eigene Faust gegen Kriminelle kämpft, in die Straßen von Hell's Kitchen zurück. Anderthalb Monate vor dem Serienstart am 4. März 2025 veröffentlichte Disney+ nun den ersten Trailer zu Daredevil: Born Again.

"Chaos muss regieren": Der erste Trailer zeigt uns die Wiedergeburt von Marvels Daredevil bei Disney+

In der neuen Daredevil-Serie findet Anwalt Matt Murdock sich erneut auf einem Kollisionskurs mit seinem alten Erzfeind wieder: Wilson Fisk, auch bekannt als Kingpin (Vincent D'Onofrio), der nun politische Ambitionen hegt. Aber können sie ihre geheimen Identitäten als maskierter Rächer und Ex-Gangsterboss dabei noch länger geheim halten? Oder muss sich Daredevil bei seinem Kampf auf die Hilfe alter Bekannter wie dem erneut mitmischenden Punisher verlassen? Brutal geht es im Trailer allemal wieder zu, trotz Disney-Marke.

Seht hier den ersten Trailer zu Daredevil: Born Again

Daredevil: Born Again - S01 Trailer (English) HD

Anders als die meisten seiner Defenders-Kollegen war Daredevil in den letzten Jahren nicht komplett aus dem Marvel Cinematic Universe (MCU) verschwunden. Nachdem Charlie Cox zur Freude der Fans einen kurzen Auftritt in Spider-Man: No Way Home absolvierte, schaute er auch in einzelnen Episoden von She-Hulk: Die Anwältin und Echo vorbei. In Kürze hat er dann noch einen (stimmlichen) Gast-Auftritt in Der freundliche Spider-Man aus der Nachbarschaft, bevor er sich Anfang März ganz der eigenen neuen Serie widmen darf.

Daredevil: Born Again hatte in den letzten Jahren eine bewegte Produktionsgeschichte, bei der zwischendurch alles noch einmal umgeworfen wurde. Nun kommt die Serie aber wohl mit 9 Folgen in Staffel 1 zu Disney+, Staffel 2 ist auch schon in Arbeit. Neben Showrunner Dario Scardapane (The Punisher) mischte hinter der Kamera auch das Regie-Duo Justin Benson und Aaron Moorhead (The Endless, Moon Knight, Loki) mit.



Wer kehrt in der Daredevil-Serie alles zurück?

Seit letztem Jahr wissen wir, dass in Daredevil: Born Again fünf Fanlieblinge der Original-Serie zurückkehren. Aber das ist noch längst nicht alles. Die Namen folgender Marvel-Figuren, die zum neuen Cast gehören, dürften Daredevil-Fans aus drei Staffeln Daredevil bekannt vorkommen:

Wenn ihr euch in den nächsten anderthalb Monaten noch einmal in Erinnerung rufen wollt, was bisher geschah: Die erste Daredevil-Serie sowie die übrigen Defenders-Abenteuer (Jessica Jones, The Punisher, Luke Cage, Iron Fist und The Defenders) könnt ihr bei Disney+ streamen *.

