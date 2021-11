Horror-Albträume garantiert: Der neue Resident Evil-Trailer traumatisiert euch in nur 10 Sekunden

Der neue Trailer zu Resident Evil: Welcome to Raccoon City ist kürzer, aber besser als der erste. Statt Action gibt's hier endlich furchterregenden Horror wie in den ersten Spielen.

Vor einigen Wochen wurde endlich ein erster Trailer zum neuen Resident Evil-Film veröffentlicht, der sich viel stärker an den ersten Spielen orientieren soll. Von diesem Ansatz war aber noch nicht allzu viel zu sehen, denn die Vorschau setzte vor allem auf viel Action mit cooler Musikuntermalung durch den Song Zombie von den Cranberries.

Jetzt ist ein neuer, kürzerer Trailer zu Resident Evil: Welcome to Raccoon City erschienen, der es in sich hat. Vor allem Fans der Videospiele dürften an den Szenen viel Freude haben.

Neuer Trailer zu Resident Evil: Welcome to Raccoon City setzt viel stärker auf Horror

Schon die ersten 10 Sekunden aus dem neuen Trailer zu Resident Evil: Welcome to Raccoon City präsentieren sich wie ein Mini-Horrorschocker mit Albtraum-Garantie. Aber auch der Rest der eine Minute langen Vorschau geizt nicht mit grauenvollen Eindrücken und knüpft viel stärker an den Terror der ersten Resident Evil-Spiele an als der bisherige Trailer.

Schaut hier den neuen Resident Evil: Welcome to Raccoon City-Trailer auf Deutsch:

Resident Evil Welcome To Raccoon City - Trailer 2 (Deutsch) HD

In der Neuverfilmung von Regisseur Johannes Roberts erwacht in einer Nacht das Böse in der titelgebenden Stadt. Jill Valentine (Hannah John-Kamen), die Geschwister Claire (Kaya Scodelario) und Chris Redfield (Robbie Amell), Albert Wesker (Tom Hopper) sowie Leon S. Kennedy (Avan Jogia) schließen sich zusammen, um herauszufinden, was die Umbrella Corporation für ein Grauen entfesselt hat.



Im Interview mit IGN sprach der Regisseur darüber, dass er sich für Resident Evil: Welcome to Raccoon City stark von Filmen wie Der Exorzist (und Exorzist 3!), Wenn die Gondeln Trauer tragen und Shining inspirieren ließ.

Schaut hier nochmal den ersten actiongeladenen Trailer zu Resident Evil: Welcome to Raccoon City:

Resident Evil Welcome to Raccoon City - Trailer (Deutsch) HD

Durch den viel stärkeren Horror-Fokus im neuen Trailer sind wir jetzt umso gespannter, was uns mit Resident Evil: Welcome to Raccoon City für ein Film erwartet. Bei uns startet das Reboot am 25. November im Kino.



