Neuer Resident Evil-Film: Heftiger erster Trailer ist ein actiongeladener Albtraum für Horror-Fans

Der erste Trailer zum neuen Resident Evil-Film ist da. Er beweist dass die Neuauflage deutlich näher an den Spielen ist und auf geballte Horror-Action setzt.

Die bisherigen Resident Evil-Filme hatten ziemlich schnell nur noch wenig mit den Videospielen zu tun und haben mehr auf Action statt Horror gesetzt. Im November kommt mit Resident Evil: Welcome to Raccoon City aber ein Reboot ins Kino, das alle Fans der Vorlagen glücklicher machen dürfte.

Nach den ersten Bildern zu dem Horrorfilm ist jetzt endlich der erste Trailer zu Resident Evil: Welcome to Raccoon City erschienen! Der zeigt, dass Regisseur Johannes Roberts die Videospiele deutlich stärker würdigt als die bisherigen Adaptionen.

Neuer Resident Evil-Film orientiert sich an den ersten zwei Spielen

In der Handlung von Resident Evil: Welcome to Raccoon City erwacht in einer Nacht das Böse in der titelgebenden Stadt. Jill Valentine (Hannah John-Kamen), die Geschwister Claire (Kaya Scodelario) und Chris Redfield (Robbie Amell), Albert Wesker (Tom Hopper) sowie Leon S. Kennedy (Avan Jogia) schließen sich zusammen, um herauszufinden, was die Umbrella Corporation für ein Grauen entfesselt hat.

Schaut hier den ersten Trailer zum neuen Resident Evil-Film:

Resident Evil Welcome to Raccoon City - Trailer (Deutsch) HD

Regisseur Johannes Roberts hat seinen Film im Kern als geerdete, menschliche Geschichte über eine kleine sterbende amerikanische Stadt beschrieben. Als Vorlage dienten ihm vor allem die ersten beiden Resident Evil-Spiele.



Im Interview mit IGN sprach der Regisseur auch darüber, dass er sich für seine Resident Evil-Verfilmung stark von den Filmtechniken der 70er Jahre beeinflussen ließ. Besonders Filme wie Der Exorzist (und Exorzist 3!), Wenn die Gondeln Trauer tragen und Shining waren Vorbilder für den Horrorfilm.

Bei uns startet Resident Evil: Welcome to Raccoon City am 25. November im Kino.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Wie findet ihr den ersten Trailer zu Resident Evil: Welcome to Raccoon City?