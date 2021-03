Horror bei Amazon Prime: Gnadenlose Spannung ist garantiert im Trailer für die große Serien-Hoffnung Them

Them ist ausgezeichnetes Futter für Horror-Fans. Der Trailer ist ein nervenzerfetzender Gruseltrip. Die Serie startet bei Amazon. Erfahrt hier alle wichtigen Infos.

Amazon bringt dieses Jahr eine neue, vielversprechende Horror-Serie auf unsere Bildschirme. Der erste Trailer zu Them ist schon ein kleiner Horrorfilm für sich. Über eineinhalb Minuten baut der Clip eine fiese Spannung auf. Im Finale zerrt der Grusel dann gnadenlos an euren Nerven.

Them hat also nicht nur in Sachen Trailern von Get Out und Wir gelernt. Später mehr dazu. Hier könnt ihr den ersten Trailer zur Horror-Anthologie-Serie ansehen.

Schaut euch den OV-Trailer für Them bei Amazon Prime an:

Them - S01 Teaser Trailer (English) HD

Worum geht es in der Horror-Serie Them?

Them erzählt über eine Staffel den Terror, den eine schwarze Familie in den 1950er Jahren in einer weiß-geprägten US-amerikanischen Nachbarschaft erlebt. Die Emorys ziehen in ein komplett weißes Viertel. Dort wird ihr Zuhause zu einem Ort, an dem bösartige Kräfte herrschen. Die Bedrohung geht von den Nachbarn und etwas Übernatürlichem aus.

Die Fakten zu Them: Wann kommt die Serie zu Amazon Prime und mehr

Wann kommt es zu Amazon Prime: Gnadenlos streamt ab Sommer 2021 weltweit bei Amazon Prime Video.

Wer gehört zur Besetzung von Them? Shahadi Wright Joseph hat Horror-Erfahrung und spielte bereits die Tochter in Wir von Jordan Peele. Alison Pill aus The Newsroom spielt eine der weißen Nachbarn.

Wer steckt hinter dem Amazon-Horror ? Schöpfer von Them ist Allround-Talent Little Marvin. Großen kreativen Einfluss hat auch Lena Waithe (Master of None) von Amazon Studios bekommen.

Them ist etwas für Fans von: Die Atmosphäre erinnert an die Netflix-Serie Haunting of Hill House. Die Themenwahl liegt jedoch deutlich näher an den Jordan Peele-Horrorfilmen Get Out und Wir, in denen die Traumata afroamerikanischer Familien untersucht werden.

Was sagt ihr zum Trailer für Them bei Amazon Prime?