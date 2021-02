2 Zombie-Horror-Tipps neu bei Amazon Prime - einer lustig, einer vollgestopft mit Action

Bei Amazon Prime sind diese Woche 42 neue Titel eingetroffen. Vor allem zwei Zombiefilme sind uns dabei ins Auge gefallen, die unterschiedlicher kaum sein könnten.

Was ist neu bei Amazon Prime? Wir haben uns durch den Katalog des Streaming-Diensts geforstet und die neuen Filmen und Serien der letzten Tage in einer Liste zusammengetragen. Weiter unten im Artikel findet ihr alle 44 Neuerscheinungen auf einen Blick. Zuerst haben wir noch zwei Zombie-Horror-Tipps für euch.

Neu auf Amazon Prime: Ein Zombie-Blockbuster mit Brad Pitt

Seit wenigen Stunden befindet sich der teuerste Zombiefilm aller Zeiten im Angebot von Amazon Prime. Die Rede ist von Word War Z. Brad Pitt jagt durch die Zombie-Apokalypse, um seine Familie zu retten. Dabei ist reichlich Action und Drama geboten. World War Z vereint Zombie-Elemente mit dem Ausmaß eines großen Katastrophenfilms à la Roland Emmerich. Nachfolgend könnt ihr euch den Trailer anschauen.

World War Z - Trailer (Deutsch) HD

Neu auf Amazon Prime: Ein entschleunigter Zombiefilm von Jim Jarmusch

Als Kontrastprogramm im gleichen Genre bietet sich The Dead Don't Die von Jim Jarmusch an. Die Zombie-Komödie entsagt den aufwühlenden und actionreichen Bildern von World War Z. Vielmehr erwartet euch ein gemütlicher Trip durch die Zombie-Apokalypse. Zum tollen Cast des Films gehören Bill Murray, Selena Gomez und Kylo Ren-Darsteller Adam Driver. Auch hier haben wir einen Trailer für euch.

The Dead Don't Die - Trailer (Deutsch) HD

Neue Filme bei Amazon Prime diese Woche

Neue Serien bei Amazon Prime diese Woche

Wie immer gilt: Die Liste ist nicht vollständig, da oft am Wochenende weitere Filme und Serien erscheinen, die zuvor nicht von Amazon angekündigt wurden.

