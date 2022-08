Horror-Fans entsetzt von Netflix-Remake: Die Fan-Aufregung ist unbegründet

Netflix legt The Addam Family mit einer Serie neu auf. Das erste Bild ruft unter Fans Entsetzen hervor. Dabei bleibt der Look ganz nah am Original.

Mit der von Serie Wednesday belebt Netflix bald das The Addams Family-Franchise neu. Inszeniert wird sie von keinem Geringeren als Schauer-König Tim Burton (Edward mit den Scherenhänden). Die Freude über die guten Voraussetzungen hat sich angesichts des ersten Bildes der Horror-Familie allerdings in Fan-Entsetzen gewandelt. Dabei gibt es dafür keinen Grund. Erstes Netflix-Bild von Wednesday ärgert Fans – hat aber eine Horror-Grundlage Auf dem ersten Bild zum Remake sind Wednesday (Jenna Ortega), ihr Bruder Pugsley (Isaac Ordonez), Mutter Morticia (Catherine Zeta-Jones) und Vater Gomez (Luis Guzmán) zu sehen. Gerade Fans der The Addams Addams-Family-Kultfilme aus den 90ern um Christina Ricci stößt der Look sauer auf. Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung "Die passen alle nicht zu den Rollen", heißt es etwa. Insbesondere stört viele aber das Aussehen von Guzmáns Gomez, der dem großen, hageren Papa (Raúl Juliá) aus den Filmen nicht ähnlich sieht. "Oscar Isaac hätte [die Rolle] spielen sollen", schreibt ein Fan. "Nichts gegen Guzmán, aber er sieht einfach nicht nach Gomez aus." Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Das stimmt allerdings nicht ganz. Sowohl die Netflix-Serie wie die Filme basieren auf einem Comic von Charles Addams. Dort sieht der Patriarch Guzmán extrem ähnlich, wie ein Community-Mitglied bemerkt. Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung "Wer sich über Gomez' Look beschwert, hat offenbar nie das Original gesehen", lautet der Einwand. Und auch andere Fans wenden sich sarkastisch gegen den Sturm der Entrüstung. "Klar, als ob Tim Burton das verbocken würde. Ist ja nicht so, als hätte er Corpse Bride inszeniert." Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Netflix holt Addams Family-Star zurück, aber es gibt einen Haken Wann kommt die Horror-Serie Wednesday zu Netflix? Vielleicht hat Burtons Neuauflage also etwas Vertrauen verdient. Wann sich das bezahlt machen könnte, ist aber noch nicht klar. Wednesday hat noch keinen offiziellen Netflix-Start. Jetzt im Heimkino: Der brutalste Horrorfilm des Jahres * Die 20 besten Serienstarts im August: Marvel-Doppel, Sandman und House of the Dragon Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im August bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau: Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind das feurige Game of Thrones-Prequel House of the Dragon, das Netflix-Fantasy-Epos Sandman sowie die schräge MCU-Anwalts-Comedy She-Hulk. *Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung. Was haltet ihr vom Look der Netflix-Addams?