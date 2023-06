Horror-Geheimtipp heute werbefrei im TV: Frau wird von Monster durch endlosen Alptraum verfolgt

Auf MDR läuft am Montag ohne Werbung die deutsche Genre-Perle Der Nachtmahr. Der außergewöhnliche Mix aus Horror, Drama und Techno-Trip ist eine große Empfehlung.

Wer einen deutschen Film sehen will, der komplett vom üblichen Bild massentauglicher Kino-Komödien oder schwerfälliger Historien-Dramen abweicht, muss Der Nachtmahr schauen. Der abgefahrene Mix aus Psycho-Thriller, Coming-of-Age-Erzählung, Drogen-Psychose und Monster-Alptraum läuft am Montag um 23:10 Uhr ohne Werbung bei MDR.

Der Nachtmahr ist radikaler als die meisten deutschen Filme

In der Handlung des Films von Regisseur Akiz wird die 16-jährige Tina (Carolyn Genzkow) nach einer Party von schlimmen Alpträumen geplagt, in der sie einer bizarren Kreatur begegnet. Als sie sich in psychiatrische Behandlung begibt, wird ihr geraten, mit dem Wesen Kontakt aufzunehmen. Dadurch ändert sich für Tina nochmal alles.

Der Nachtmahr erinnert an surreale, unkonventionelle Filme von Regisseuren wie David Lynch und Gaspar Noé. Flackernde Stroboskop-Gewitter, laute Techno-Beats und beklemmende Horror-Einlagen sorgen für ein audiovisuelles Erlebnis, das mehr einer körperlichen Erfahrung gleicht und hierzulande im Kino seinesgleichen sucht.

Akiz' Werk bietet aber auch tieferen Interpretationsspielraum. Die skurrile Kreatur lässt sich zum Beispiel als Manifestation der psychischen Probleme der Hauptfigur auffassen. So wird Der Nachtmahr auch zur abseitigen Ermächtigungsfantasie, nachdem sich Tina auf das Wesen einlässt.

Die 10 größten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon & Co.

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die großen Filme an, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon, Disney+ und Apple TV+ erscheinen. Herausgekommen ist eine Liste mit zehn besonderen Empfehlungen.

Vom Sci-Fi-Epos bis zum potentiellen Oscar-Kandidaten ist alles dabei. Beeindruckend sind vor allem die versammelten Talente. 2023 erwarten uns im Streaming-Bereich neue Filme von Martin Scorsese, David Fincher und Zack Snyder, während vor der Kamera Gal Gadot, Leonardo DiCaprio, Henry Cavill und Chris Hemsworth zu sehen sind.



