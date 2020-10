Horror gratis streamen: Hausen Folge 1 entführt in Plattenbau des Grauens

Hausen heißt die neue Horrorserie von Sky. Noch vor dem Start gibt's die erste Folge der Gruselserie kostenlos und ohne Abo zum Streamen. Lest hier mehr!

Halloween rückt immer näher, da lohnt es sich, den heimischen Horror-Vorrat aufzustocken. Genau dafür steht die neue Grusel-Serie Hausen bereit. Der Hochhaus-Horror entführt in einen düsteren Plattenbau, dessen geringstes Problem tropfende Leitungen und ziehende Fenster sind. Dieses Haus wirkt vielmehr wie ein Organismus, der seine Bewohner zu verschlingen droht.

Klingt spannend? Dann müsst ihr nicht bis zum Sky-Start am 29. Oktober warten. Schon jetzt könnt ihr Folge 1 von Hausen kostenlos streamen und euch einen Eindruck von der Serie machen. Wie das geht, erfahrt ihr hier.

Horrorserie Hausen: Reist kostenlos in den Alptraum-Plattenbau

Auf der Website https://hausen.tv/ könnt ihr die 1. Folge der Horrorserie anschauen. Ein Abo oder Account sind dafür nicht nötig.

Worum geht es in Hausen?

In der Folge lernen wir den 16-jährigen Juri (Tristan Göbel) kennen. Nach dem Tod seiner Mutter zieht er in den ranzigen Plattenbau des Grauens. Sein Vater Jaschek (Charly Hübner) verspricht sich davon einen Neuanfang. Der Sohnemann jedoch ahnt schon bald Schlimmes. Von den äußerst seltsamen Nachbarn ganz zu schweigen...

Schau dir den Trailer für Hausen von Sky an:

Hausen - S01 Trailer (Deutsch) HD

Wer steckt hinter der Sky-Serie?

Kreiert wurde Hausen von Till Kleinert und Anna Stoeva. Kleinert machte 2014 mit seinem blutigen Regiedebüt Der Samurai besonders Genre-Fans auf sich aufmerksam.

Auf dem Regiestuhl der Serie saß hingegen Thomas Stuber. Auch er kommt eher vom Kino. Stubers Film Gängen mit Franz Rogowski und Sandra Hüller lief 2018 bei der Berlinale. Im Genre-Bereich austoben konnte er sich zudem beim aberwitzigen Tatort Angriff auf Wache 08. Der entführte Felix Murot geradewegs ins Szenario von John Carpenters Assault - Anschlag bei Nacht.

Gedreht wurde übrigens in einem leerstehenden Gebäude, dass in der Zeit der DDR als Krankenhaus fungierte.

