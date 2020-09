Horror im Herbst: 40 neue Schocker bei Netflix, Amazon und Co.

Im Herbst gibt es die volle Ladung Horror. Fans gruseliger Unterhaltung können auf viele Filme und Serien im Kino, auf DVD und im Stream bei Netflix und Amazon freuen.

Für Genrefans hat die Horror-Flaute des Sommers bald ein Ende. Pünktlich zur Einstimmung auf den Oktober und damit auch Halloween erwarten euch Dutzende neue Serien und Filme, die euch das Fürchten lehren wollen.

Während es im Kino noch immer mau ausschaut, könnt ihr euch im Herbst in den eigenen 4 Wänden an zahlreichen Horror-Highlights sattsehen. Und seine wir mal ehrlich: alleine gruselt es sich doch am besten.

Flaute im Kino: Kaum Horror auf der großen Leinwand

Im Zuge der Corona-Krise wurden etliche Filme ins nächste Jahr verschoben. Vor allem das Horror-Genre trifft es hart, denn zur Halloween-Saison im Herbst gibt es keine Highlights, die euch ins Kino locken möchten. Der wohl größte Horrorstart des Herbst, Candyman, wurde kürzlich vom 15. Oktober auf das kommende Jahr verschoben. Ganz ohne Horror kommt das Kino im Herbst aber doch nicht aus:

Zombi Child : In diesem Zombie-Drama treffen Liebe und Sehnsucht im Mädcheninternat auf genretypische Fleischeslust. Diese etwas andere Zombie-Geschichte sollten Fans von The Walking Dead nicht verpassen. Start: 8. Oktober 2020

: In diesem Zombie-Drama treffen Liebe und Sehnsucht im Mädcheninternat auf genretypische Fleischeslust. Diese etwas andere Zombie-Geschichte sollten Fans von The Walking Dead nicht verpassen. Start: 8. Oktober 2020 Peninsula: Wilde Zombie-Action erwartet euch in der Fortsetzung zum südkoreanischen Horror-Hit Train to Busan. Diese folgt einer neuen Gruppe von Figuren 4 Jahre nach den Ereignissen des Vorgängers. Start: 8. Oktober 2020

Hier könnt ihr den Trailer zu Peninsula anschauen

Peninsula - Trailer (English) HD

Purer Streaming-Horror: Diese Filme erwarten euch bei Netflix und Amazon

Zur Halloween-Zeit liefern sich die Streamingdienste Amazon Prime Video und Netflix ein spannendes Gefecht, wenn es darum geht, euch mit neuen Horrorfilmen zu versorgen. In Kooperation mit der Horrorschmiede Blumhouse hat Amazon Prime Video eine eigene FIlmereihe unter dem Titel Welcome to the Blumhouse im Gepäck.

Netflix hingegen startete wie schon in den vergangenen Jahren wieder die thematische Reihe Netflix and Chills. Diese bringt euch im Oktober folgende Genrefilme:

Die besten Horrorfilme auf DVD, Blu-ray und als Stream im Herbst 2020

Quarantäne oder Homeoffice sollen euch nicht daran hindern, neue Horrorfilme zu entdecken. Denn im Heimkino erwarten euch einige Genre- und Horror-Neuheiten im Herbst auf DVD, Blu-ray und als Kauf-/Leih-Stream:



Schaut den Trailer zu Becky mit Kevin James:

Becky - Trailer (English) HD





Zum Streamen: Die besten Horrorserien im Herbst 2020 auf Netflix, Sky und Co.

Auf Netflix, Amazon, Sky und im TV gibt es im Herbst noch weitere Horrorkost, für die ihr eure Wohnung nicht verlassen müsst. Neben dem The Walking Dead-Overload zum 10-jährigen Jubiläum des Zombie-Franchises kommen vor allem Fans von Spukhaus-Grusel auf ihre Kosten.

Auf Netflix bringt uns Mike Flanagan nach Spuk in Hill House eine Fortsetzung, die wieder unheimliche Geister und niederschmetternden Verlustschmerz bereithält. Auf Sky hingegen startet die deutsche Horrorserie Hausen. Hier wird ein Plattenbau zum Spukhaus, das menschliche Seelen frisst und eine eiskalte und einnehmde Atmosphäre entfesselt.

Schaut den Trailer zur deutschen Horrorserie Hausen:

Hausen - S01 Trailer (Deutsch) HD

Hier sind unsere Serien-Tipps für euren gruseligen Halloween-Binge:

Noch ohne Startdatum sind bisher die Amazon-Horror-Comedy Truth Seekers mit Nick Frost und Simon Pegg sowie die ägyptische Netflix-Horrorserie Paranormal. Diese sollen beide im Herbst 2020 starten.

Podcast für Grusel-Fans: Die besten Horror-Serien auf Netflix

In der neuen Podcast-Folge von Streamgestöber gruseln wir uns mit den 13 besten Horrorserien von Netflix. Mittlerweile gibt es massenhaft Gruselware von der Stange bei Netflix. Aber in welche Horrorserie solltet ihr tatsächlich viele Stunden Lebenszeit investieren?

Jenny, Max und Andrea schauen auf eure und ihre eigenen Highlights und empfehlen Grusel, Vampire, Horrorkomödien und alles, was das Herz von Horror-Fans sonst noch begehrt.



Welche Horrorfilme und -Serien im Herbst habt ihr schon auf eurer Merkliste?