Horror im Spider-Man-Universum: Jared Leto mutiert im neuen Morbius-Trailer zum blutrünstigen Vampir

In Morbius mutiert Jared Leto in Sonys Spider-Man-Universum zum blutsüchtigen Vampir-Antihelden. Vor dem Kinostart Ende März könnt ihr jetzt noch den neuen finalen Trailer schauen.

Nach den beiden Venom-Teilen baut Sony sein eigenes, kleineres Marvel-Universum innerhalb der Spider-Man-Welt weiter aus. Als nächstes bekommen wir mit Morbius einen Solofilm über Jared Leto als tragischen Wissenschaftler zu sehen, der nach einem Experiment zum blutrünstigen Vampir-Antihelden mutiert.

Vor dem Kinostart Ende März ist jetzt nochmal ein neuer, finaler Morbius-Trailer erschienen, der in der deutschen Fassung überraschenderweise deutlich kürzer daherkommt als im englischen Original. Die englische Fassung könnt ihr oben im Player schauen, den deutschen etwas weiter unten.

Morbius bringt Horror in Sonys Marvel-Universum

In der Geschichte des Spider-Man-Spin-offs versucht der Wissenschaftler Dr. Michael Morbius (Jared Leto), eine seltene Blutkrankheit durch ein riskantes Experiment zu heilen. Der Versuch geht allerdings schief und verwandelt ihn in eine Art Vampir mit unstillbarem Blutdurst.

Schaut hier noch den deutschen Trailer zu Morbius:

Morbius - Finaler Trailer (Deutsch) HD

Nachdem die Venom-Filme mehr auf Humor und vor allem das komplett entfesselte Gaga-Schauspiel von Tom Hardy setzen, schlägt Morbius deutlichere Horror-Töne an. Richtig hart dürfte der Marvel-Blockbuster aber nicht werden, da auch hier ein niedrigeres PG-13-Rating (bei uns also wahrscheinlich FSK 12) vergeben wurde.

Neben deutlichen Anspielungen auf Spider-Man und Venom wird es in dem Film auch mindestens ein Wiedersehen mit Michael Keaton als Vulture aus Spider-Man: Homecoming geben. Am 31. März 2022 startet Morbius mit Jared Leto dann in den deutschen Kinos.

