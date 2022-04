Horror-Kult als Serie: Brad Pitts größter Hass-Film wird mit Game of Thrones-Star neu aufgelegt

Von einem der bekanntesten 90er-Horrorfilme kommt ein Serien-Remake. Der Film zählt zu einer von Brad Pitts schlimmsten Dreh-Erfahrungen.

Interview mit einem Vampir gilt als Horror-Kult der 90er. Die Story um die Hassliebe zweier Vampire (im Original gespielt von Brad Pitt und Tom Cruise) bekommt eine Neuauflage. Die Serie Interview With the Vampire soll für heutige Zuschauer neu aufgelegt werden. Die ersten Bilder können sich sehen lassen.

Game of Thrones-Star zeigt sich als Brad Pitt-Nachfolger in Horror-Serie

Die präsentierte der verantwortliche Streaming-Dienst AMC+ auf Twitter:

Zu sehen sind Game of Thrones-Star Jacob Anderson und Sam Reid (The Newsreader) als Blutsauger Louis de Pointe du Lac und Lestat de Lioncourt. Wie und ob sich die Streaming-Serie an der Buchvorlage von Anne Rice oder dem 90er-Horrorfilm orientieren wird, ist nicht klar. Zumindest das Setting von Louisiana scheint sie zu übernehmen.

Es ist zu hoffen, dass den Cast der Serie nicht dasselbe Schicksal ereilt wie die Schauspieler des Films. Brad Pitt hasste seine Rolle und wollte den Dreh verlassen. Er blieb, weil der Ausstieg ihn 40 Millionen Dollar gekostet hätte.

Wann kommt die Horror-Serie Interview with the Vampire nach Deutschland?

Ob die Serie ebenso Kultstatus genießen wird wie der Film, bleibt hierzulande noch abzuwarten. Die Serie soll 2022 in den USA auf dem Sender AMC und seinem Streaming-Arm AMC+ starten. Für Deutschland gibt es noch keinen Termin.

