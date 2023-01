Horror-Sensation The Last of Us erhält eine 2. Staffel und es ist jetzt schon sicher, worum es geht

Das ging schnell: Die Zombie-Serie The Last of Us wird um eine 2. Staffel verlängert. Grund sind herausragende Reaktionen. Wir verraten, wie es weitergeht.

Erst zwei Folgen der Game-Adaption The Last of Us sind gelaufen. Schon jetzt ist sicher: Es geht weiter mit Vollgas in die Zombie-Apokolypse. The Last of Us kriegt von Sender HBO eine 2. Staffel, berichtet etwa der Hollywood Reporter .

Tolle Zahlen, großartige Kritiken: The Last of Us Staffel 2 ist hochverdient

Die Showrunner Craig Mazin und Neil Druckmann surfen seit dem Start ihrer Horror-Serie auf einer Hype-Welle. Fans und Kritik sind begeistert, bei Moviepilot kommt The Last of Us derzeit auf eine Wertung von 8,8 und bewegt sich damit in den Sphären von Game of Thrones. Auch die Zuschauer-Zahlen stimmen: Seit 2010 war nur eine HBO-Serienpremiere erfolgreicher: Das Game of Thrones-Spin-off House of the Dragon



The Last of Us spielt im Jahr 2023. Vor ca. 2 Jahrzehnten starben Milliarden Menschen durch eine Pandemie, die durch einen mutierten Pilz (Ophiocordyceps unilateralis) ausgelöst wurde. Der Texaner Joel (Pedro Pascal) hat überlebt. Er durchstreift die postapokalyptische Umgebung, um die 14-jährige Ellie (Bella Ramsey) aus einer vom Militär überwachten Quarantänezone zu einer Widerstandsgruppe zu bringen.

Und die grobe Handlung für Staffel 2 steht auch bereits fest.

Worum es in The Last of Us Staffel 2 gehen wird

Craig Mazin hat schon vor dem Start der Serie gesagt, dass er keine "Filler-Episoden" mag. Er will keine Zeit verschwenden und er liebt die Geschichte der Spiele. Staffel 1 wird die gesamte Story von The Last of Us Part 1 aufbrauchen.

Für mich ist die Geschichte des ersten Spiels wunderbar. Es ist komplett, es verdient eine Staffel, wir wissen, wie man es innerhalb einer Staffel erzählen kann – die Frage hat sich also gar nicht gestellt. Und ich verspreche: Wenn wir das Glück haben, mehr Staffeln drehen und die Geschichte weitererzählen zu können, werden wir weiterhin sicherstellen, dass sich das Warten auf jede einzelne Episode lohnt.

Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Mazin seine Haltung ändert. Dementsprechend können wir davon ausgehen, dass sich die 2. Staffel vollständig in die Spiele-Handlung von Part 2 stürzen wird.

Vorsicht, Spoiler: The Last of Us Part 2 spielt 5 Jahre nach dem Ende von Teil 1. Ellie und Joel haben Zuflucht in einer Gemeinschaft aus Überlebenden gefunden. Die Harmonie inmitten der Postapokalypse wird jedoch gewaltsam gestört.

Wann kommt The Last of Us Staffel 2?

Schlimmstenfalls erst in zwei Jahren. HBO lässt sich traditionell Zeit mit seinen Blockbuster-Serien und in diese Kategorie gehört auch The Last of Us. Ein Vorteil könnte sein, dass die Story in groben Zügen bereits steht und nur noch ins Serienformat massiert werden muss. Dennoch werden Dreh und Produktion viel Zeit in Anspruch nehmen.

