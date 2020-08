Horror-Tipp bei Amazon: Diese brutale Menschenjagd dröhnt euch zu

Bei Amazon Prime ist die Horrorkomödie Get Duked gestartet. Darin erwartet euch eine schamlos witzige Satire, die den Generationenkonflikt zur Menschenjagd eskalieren lässt.

Hip-Hop liebende Bauern, zugedröhnte Problemjugendliche und menschenjagende Aristokraten: Die Horrorkomödie Get Duked! ist ein Angriff auf eure Lachmuskeln, der Kifferkomödie, Survival-Thriller und bissige Sozialkritik vereint - das Streaming-Wochenende ist gerettet.



Der Debütfilm von Ninian Doff entstand unter dem Titel Boyz in the Wood (u.a. produziert von Tobey Maguire) und wurde für die weltweite Veröffentlichung bei Amazon umgetauft. Als Get Duked streamt er jetzt im Angebot von Amazon Prime Video.

Get Duked bei Prime - Darum geht es in der Horrorkomödie

Der straffällige Dean, der Pyromane Duncan, der Möchtegern-Rapper DJ Beatroot sowie der Außenseiter Ian sollen im Rahmen des Selbsthilfeprogramms Duke of Edinburgh's Award gemeinsam in den schottischen Highlands wandern und dabei Skills wie Zusammenhalt und Standfestigkeit erlernen. Das kann nur schief gehen.

Schaut den Trailer zu Get Duked bei Amazon Prime:

Get Duked! – Trailer (English) HD

Tatsächlich wollen sie aber lieber Haschisch konsumieren und Spaß haben - wären da nicht die psychopathischen und maskierten Aristokraten Duke und Duchess, die Jagd auf die nutzlose Problem-Jugend machen. Ach ja, und zwei sensationsgeile Dorfpolizisten sind den jugendlichen "Terroristen" auch noch auf den Fersen.

Get Duked bei Prime ist hemmungsloser Horror-Spaß mit Herz

In gewisser Weise kann Get Duked als The Hunt in den Highlands beschrieben werden. Wer jetzt aber ein blutiges Horrorgemetzel erwartet, könnte eher enttäuscht werden. Denn hier steht erstmal das wahnwitzige Drogen-Abenteuer und der liebenswerten Plebs im Vordergrund.

© Amazon Get Duked

Bevor der eigentliche Kampf ums Überleben beginnt, widmet sich der Film voll und ganz den verkorksten Stadtjungs, die mit der schottischen Wildnis wenig anfangen können. Mit Low Brow-Humor und herrlicher Situationskomik entfesselt der Film eine Mischung aus Edgar Wrights Hot Fuzz und Taika Waititis Wo die wilden Menschen jagen.

Die große Stärke von Get Duked sind dabei die schrulligen und exzentrischen Figuren - allen voran die 4 jungen Hauptdarsteller, die es schaffen, dass ihr die dämlichen und verdorbenen Assis viel zu schnell in euer Herz schließt.

Eddie Izzard bietet als mörderischer Boomer mit seiner trockenen Art den idealen Gegenpol der Gesellschaftssatire. Mein persönliches Highlight: Ein viel zu kurzer aber nicht weniger schräger Auftritt von Alice Lowe.

© Amazon Get Duked: Eddie Izzard als Duke

In Get Duked prallen verschiedenste Genres von Kifferkomödie bis Survival-Horror gekonnt aufeinander und eskalieren in einem wahrhaft wahnsinnigen Finale, bei dem gewissen halluzinogene Substanzen eine tragende Rolle spielen. Dabei ist es euch überlassen, ob ihr fassungslos zuschaut oder euch mit den Figuren dem visuellen Drogenrausch hingebt.

Get Duked ist ein richtiger Crowd-Pleaser-Film, der am liebsten im einem dunklen Kinosaal voller angeheiterter Genre-Fans geschaut werden möchte - oder eben beim Filmabend mit Freunden. Wenn ihr über Szenen lachen könnt, in denen Dorfpolizisten über die epische Tragweite und Folgen von Brotdiebstahl auf Kultur und Gesellschaft sinnieren, dann ist Get Duked der Film für euch.

