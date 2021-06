Horrorfilm-Tipp bei Netflix: Er beginnt schockierend und wird dann extrem witzig und brutal

Bei Netflix könnt ihr den Horror-Geheimtipp You're Next streamen. Der verwandelt ein Familienfest in puren Terror, bevor alles in irrwitzigen Splatter-Spaß kippt. Ein Fest für Genre-Fans!

Dass Feiern im größeren Familienkreis leicht unangenehm werden können, haben wahrscheinlich viele von uns schon selbst erlebt. So extrem wie in You're Next eskaliert die Zusammenkunft aber wohl zum Glück bei niemandem. Der frühe Streifen von Godzilla vs. Kong-Regisseur Adam Wingard ist aber mehr als ein gewöhnlicher Horrorfilm und wandelt sich später vielmehr zum schrillen, blutigen Party-Spaß.

3 Gründe, warum ihr You're Next auf Netflix streamen solltet:

Adam Wingard liebt das Horror-Genre und huldigt vielen Vorbildern und Stilrichtungen.

und Stilrichtungen. You're Next ist sehr stilsicher inszeniert und begeistert mit harten Bildern und grandioser Musik.

und begeistert mit harten Bildern und grandioser Musik. Spätestens im letzten Drittel wird der Horrorfilm zum abgefahrenen Splatter-Spaß.

You're Next zündet bei Netflix ein Feuerwerk für Horror-Fans

In der Handlung des Films feiert das ältere Ehepaar Aubrey (Barbara Crampton) und Paul Davison (Rob Moran) mit den vier erwachsenen Kindern und deren Anhang jedes Jahr den Hochzeitstag im Landhaus. Dieses Jahr wird das Fest jedoch gestört, als maskierte Eindringlinge das Haus infiltrieren und die Anwesenden nach und nach umbringen.



Schaut hier noch den deutschen Trailer zu You're Next:

You're Next - Trailer (Deutsch) HD

Die erste Hälfte von You're Next verläuft noch ziemlich konventionell und glänzt trotzdem als hervorragend inszenierter Home-Invasion-Terror, der schockierend abrupt über die Familie hereinbricht. Noch besser wird Adam Wingards Film aber dann in der zweiten Hälfte.

Neben einer Wendung zieht der Regisseur hier vor allem den schwarzen Humor kräftig an und verwandelt Schauspielerin Sharni Vinson in ein denkwürdiges Final Girl. Als neue Freundin von einem der Söhne wirkt sie von Anfang an schon eher fehl am Platz, doch hinter dem unscheinbaren Auftreten verbirgt sich eine brutale Gegenwehr, mit der die Bösen nicht gerechnet haben.

Wie You're Next schließlich vom gewöhnlichen Horrorfilm in einen brutal überdrehten Splatter-Spaß kippt, ist für jeden Genre-Fan ein richtiger Genuss.

10 Streaming-Geheimtipps

Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber stöbern Andrea und Esther in den dunkleren und obskureren Ecken eurer Streaming-Dienste und stellen 10 echte Geheimtipps vor:

Hier bekommt ihr frische Empfehlungen von skurrilem Horror bis absurder Comedy bei Netflix, Starzplay, Sky, TV NOW, Joyn und Apple TV+.



Kennt ihr You're Next schon oder wollt ihr den Film noch schauen?