Horst Lichter gesteht teures Missgeschick bei Bares für Rares: "Mitarbeiter sitzt weinend in der Ecke"

Bei Bares für Rares arbeiten Profis, die wissen, wie man mit zerbrechlichen Schätzen umgehen muss. Aber selbst Experten sind nicht sicher vor Unfällen: Bei der Show wurde ein wertvolles Meisterstück zerstört.

Scherben bringen bekanntlich Glück. Bei Bares für Rares trifft dieses Sprichwort leider nicht zu. Als ein Verkäufer seinen wertvollen Schatz mit in die ZDF-Show bringt, muss Horst Lichter kurzerhand eine Hiobs-Botschaft überbringen: Das Produktionsteam hat die Rarität durch einen unglücklichen Unfall zerstört.

Horst Lichter muss beichten: Mitarbeiter hat Schatz bei Bares für Rares zerstört

Normalerweise kennen wir Horst Lichter gut gelaunt und selbstbewusst. In der Folge vom 7. Januar 2025 wirkt der Moderator aber deutlich verhaltener, denn er muss den Verkäufern Markus und Michael eine unschöne Nachricht übermitteln: Ihr mitgebrachtes Porzellan-Geschirr wurde vom Produktionsteam beschädigt. Lichter blickt schuldbewusst drein, als er den beiden eine kleine Box voller Scherben präsentiert. Der Deckel einer mitgebrachten Kanne sei plötzlich "ein Puzzle geworden", so der Moderator.

Lichter erklärt, wie es zu dem ärgerlichen Missgeschick kommen konnte: "Einer unser wirklich hervorragenden Mitarbeiter, der gerade weinend in der Ecke sitzt, ist dieses Deckelchen hingefallen." Der Moderator weist darauf hin, dass sich der Unfall auf den Verkaufspreis auswirken wird – trotzdem gibt er Entwarnung: "Das ist natürlich eine Wertminderung. Und das wird aber unsere Versicherung übernehmen."

Extremer Verlust: Für so wenig Geld wechselt das kaputte Set den Besitzer

Expertin Friederike Werner erklärt, dass das ausgefallene Porzellan-Set von der renommierten Firma Rosenthal sei und aus einer streng limitierten Kunst-Edition stamme. Der Verkäufer will für seinen Schatz eine stolze Summe: "Wir haben uns vorgestellt 1.500 Euro." Die Expertin geht bei diesem Wunschpreis nicht mit, aber nennt trotz Beschädigung immer noch eine stattliche Summe: In dem kaputten Zustand sei mit "500 bis 700 Euro" zu rechnen.

Der Verkäufer will das eigenwillige Set unbedingt loswerden und lässt sich trotz Abweichung darauf ein, sein Glück im Händlerraum zu versuchen. Dort angekommen, sorgt Kulthändler-Waldi direkt für einen Lacher: Als er erfährt, dass das Team den Schatz zerstört hat, bricht er in Gelächter aus: "Siehste, da bin ich doch nicht der Einzige, der hier was kaputt gemacht hat."

Leider sind die Händler:innen überhaupt nicht an dem Porzellan-Set interessiert. Nur Waldi findet die große Kanne interessant und beginnt zögerlich, zu bieten. Am Ende kommt es zum Deal, wenn auch für einen äußerst enttäuschenden Preis: Waldi kauft das Set für nur 200 Euro. Damit liegt der Verkäufer unfassbare 1.300 Euro unter seinem Wunschpreis. Sein anschließendes Fazit fällt dementsprechend nüchtern aus: Er habe eine gute Zeit gehabt, aber hätte sich mehr gewünscht "vom finanziellen her".

TV-Ausstrahlung & Streaming: Dann kommt Bares für Rares

Bares für Rares läuft montags bis freitags um 15:05 Uhr im ZDF. Neuere Folgen können in der ZDF-Mediathek gratis gestreamt werden.