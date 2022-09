House of the Dragon-Abschied: Nach der 5. Folge gibt es eine riesige Veränderung in der Fantasy-Serie

House of the Dragon steht vor dem Ende einer Ära und das bereits nach Folge 5. Lest hier, was für eine große Veränderung auf die Serie zukommt.

Achtung: Wer wirklich gar nichts über den weiteren Verlauf von House of the Dragon wissen will, sollte jetzt aufhören zu lesen.

Noch da? Gut.

Am Montag erscheint die 5. Folge von House of the Dragon in Deutschland, die den Originaltitel We Light the Way trägt. Keine Angst, zur Handlung wird hier nichts Spoileriges verraten. Eine besondere Bedeutung hat die Episode aber, denn sie enthält den vorerst letzten Auftritt der beiden Hauptdarstellerinnen Milly Alcock und Emily Carey.

Nach Milly Alcock und Emily Carey: Die neue Besetzung von Rhaenyra und Alicent

Die beiden Darstellerinnen spielen seit Episode 1 die jüngeren Versionen von Rhaenyra Targaryen und Alicent Hightower. Die Freundinnen, die durch die Politik am Hof immer weiter auseinander getrieben werden, sind die Hauptfiguren der Serie. Nach Episode 5 heißt es aber Abschied nehmen. Mit dem Beginn von Episode 6, die am 26. September ausgestrahlt wird, kommt es zu einem Zeitsprung von 10 Jahren.

Deshalb werden mindestens 10 Figuren neu besetzt, allen voran die beiden Stars der Serie.

Prinzessin Rhaenyra wird ab Folge 6 von Emma D'Arcy gespielt.

© HBO © HBO

Königin Alicent wird dann von Olivia Cooke dargestellt

© HBO © HBO

Es werden zwar einige Figuren neu besetzt, aber dabei handelt es sich um junge Charaktere, die in den 10 Jahren stark altern. Das betrifft auch die Velaryon-Zwillinge Laena und Laenor. Showrunner Ryan Condal erklärte das in einem Interview mit Insider so:

Die Menschen, die wirklich Kinder sind, sind die, die neu besetzt werden. Und diejenigen, die schon erwachsen sind, wenn wir sie treffen, werden durch die Haare und das Make-up gealtert und manchmal verändern die Darstellenden ihre Stimme.

Die ersten fünf Folgen von House of the Dragon sind ein Prolog

Gleich bleibt beispielsweise die Besetzung von Daemon (Matt Smith) oder Viserys (Paddy Considine). Aber warum haben sich die Macher diesmal für neue Besetzungen entschieden, während das bei Game of Thrones nicht geschah?

Zunächst einmal: Einen Zeitsprung dieser Größe gab es in der Originalserie nicht. Zum anderen wurden die kindlichen Figuren aus der Vorlage von George R.R. Martin damals von vornherein älter gemacht. Robb Stark ist in den Büchern 14 Jahre alt, Schaupsieler Richard Madden war dagegen schon in der ersten Staffel Mitte 20.

Bei House of the Dragon verfährt man anders, um den kommenden Targaryen-Bürgerkrieg durch die Darstellung der Heiratspolitik, Beziehungen der Figuren und Machtgefälle am Hof vorzubereiten. Episode 1 bis 5 erzählen sozusagen den Prolog der Handlung. Ab Episode 6 geht es richtig los und das mit Emma D'Arcy und Olivia Cooke in den Hauptrollen.

Bei Folge 5, die am Montag kommt, sollten wir die Talente von Milly Alcock und Emily Carey also nochmal besonders schätzen. Eines sei aber schon verraten: Emma D'Arcy und Olivia Cooke stehen den beiden Jung-Darstellerinnen in Nichts nach.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhält Moviepilot eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.