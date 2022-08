House of the Dragon steuert auf Mega-Zeitsprung zu: Mindestens 10 Figuren werden neu besetzt

Das Game of Thrones-Prequel House of the Dragon überrascht im Verlauf von Staffel 1 mit einem gewaltigen Zeitsprung und der Neubesetzung einiger Figuren. Hier findet ihr alle wichtigen Infos.

Als wäre die neue Game of Thrones-Serie House of the Dragon mit ihren vielen Plots und noch mehr Charakteren nicht schon komplex genug, wird sie bald auch noch mit einer großen Änderung im Laufe der ersten 10 Episoden für reichlich Verwirrung sorgen. Denn ein Teil der Besetzung wird nach wenigen Folgen durch neue Darsteller:innen ausgetauscht.

Wer die Trailer zu House of the Dragon aufmerksam studiert hat, wird es bereits bemerkt haben: Die beiden zentralen Hauptfiguren Rhaenyra Targaryen und Alicent Hightower werden von jeweils zwei unterschiedlichen Schauspieler:innen verkörpert. Die Serie wird aber nicht auf zwei Zeitebenen parallel erzählt, sondern mit einem gigantischen Zeitsprung einen harten Schnitt machen. Aber wann ist es so weit?

House of the Dragon: In welcher Folge kommt der Zeitsprung?

In den ersten Episoden wird die Geschichte rund um das Haus Targaryen, welche ca. 200 Jahren vor den Ereignissen aus Game of Thrones spielt, mehrfach in der Zeit nach vorn springen.

Der Grund ist simpel: Der ausufernde Stammbaum der Targaryen-Dynastie muss mit jeder Folge wachsen, um den epischen Generationenkonflikt der Drachen reitenden Familie vorzubereiten. Viele wichtige Figuren aus dem späteren Erbfolgekrieg um den Thron, den Tanz der Drachen, sind in der ersten Folge noch lange nicht geboren.

© HBO Rhaenyra Targaryen und Alicent Hightower

Nach den ersten 5 Episoden aber müssen sich die Fans bereits von einigen lieb gewonnenen Darsteller:innen verabschieden. Die Handlung wird mit Folge 6 einen riesigen Zeitsprung machen, der laut Hollywood Reporter ganze 10 Jahre umfasst. Damit einher geht – ähnlich wie bei der Netflix-Serie The Crown – auch ein spannender Besetzungswechsel.

Am auffälligsten ist dabei die Neubesetzung der beiden Hauptfiguren Rhaenyra Targaryen und Alicent Hightower bzw. Hohenturm. Beide werden nur in den ersten fünf Folgen von Milly Alcock und Emily Carey gespielt. Ab Folge 6 übernehmen Emma D'Arcy und Olivia Cooke ihre Rollen. Aber es gibt noch weitere Änderungen im Cast.

Nicht nur Rhaenyra und Alicent: mindestens 8 weitere Figuren werden ausgetauscht

Mindestens acht weitere Charaktere werden in der ersten Staffel von House of the Dragon dank der zahlreichen Zeitsprünge umbesetzt. In der nachfolgenden Übersicht findet ihr die Namen der von mehreren Schauspieler:innen verkörperten Figuren – ihre Verwandtschaftsverhältnisse haben wir aus Spoilergründen weggelassen:

Neubesetzung nach Zeitsprung in Folge 6:

Rhaenyra Targaryen : Milly Alcock wird ersetzt durch Emma D'Arcy

: Milly Alcock wird ersetzt durch Emma D'Arcy Alicent Hightower : Emily Carey wird ersetzt durch Olivia Cooke

: Emily Carey wird ersetzt durch Olivia Cooke Laenor Velaryon : Theo Nate wird ersetzt durch John MacMillan

: Theo Nate wird ersetzt durch John MacMillan Laena Velaryon: Nova Fouellis-Mose wird erst durch Savannah Steyn und später durch Nanna Blondell ersetzt

Ein Besetzungs-Sonderfall sind die beiden Charaktere Laena und Laenor Velaryon, die bereits in Folge 1 beim großen Turnier als Kinder zu sehen waren. Die Rollen der ältesten Kinder von Lord Corlys Velaryon (Steve Toussaint) und Prinzessin Rhaenys Targaryen (Eve Best) werden aufgrund der zahlreiche Zeitsprünge im Verlauf der ersten Season sogar von jeweils drei Schauspieler:innen übernommen.

Ein Blick auf die bisher bekannt gegebene Besetzung lässt darauf schließen, dass es im späteren Verlauf der Staffel noch mindestens einen weiteren größeren Zeitsprung geben könnte. Denn diese Figuren treten erst in späteren Episoden erstmals auf:



Ihr müsst aber keine Sorge haben, dass der gesamte Cast von House of the Dragon ausgetauscht wird. Die Zeitsprung-Neubesetzung betrifft ausschließlich die jüngeren Charaktere. Erwachsene Figuren wie zum Beispiel Daemon Targaryen (Matt Smith), König Viserys (Paddy Considine), Criston Cole (Fabien Frankel) und Otto Hightower (Rhys Ifans) werden weiterhin von ihren bisherigen Darstellern gespielt.



Podcast: Kann die neue Game of Thrones-Serie House of the Dragon Erfolg haben?

Game of Thrones ist eine der erfolgreichsten Serien überhaupt, aber das Finale war kontrovers. Was muss die neue GOT-Serie House of the Dragon aus dem Original lernen und kann diese Serie überhaupt gelingen?

In der neuen Folge des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber diskutieren wir diese Frage. Wir erklären, wann der neue GOT-Ableger spielt, was vom Cast um Emma D'Arcy und Matt Smith zu halten ist und fragen uns, was House of the Dragon unbedingt von Game of Thrones lernen muss (und was nicht).



