House of The Dragon beginnt Dreharbeiten für Staffel 2: Kommen die neuen Folgen jetzt früher?

Das erste Game of Thrones-Spin-off ist zurück, die Produktion für House of the Dragon Staffel 2 hat begonnen? Was bedeutet das für den Start der neuen Folgen?

Vor knapp einem halben Jahr lief die letzte Folge der ersten Staffel House of the Dragon. Die Fantasy-Serie erzählt eine Vorgeschichte von Game of Thrones und spielt in derselben Welt wie zuvor die Hauptserie um Daenerys und Tyrion: Westeros. Das Spin-off konnte an den Erfolg ihres Vorgängers anschließen. Neue Folgen waren aber noch weit entfernt. Am Dienstag ging Staffel 2 einen großen Schritt: Die Produktion beginnt. Was heißt das für den Start der neuen Folgen?

House of The Dragon feiert Produktion der 2. Staffel mit erstem Bild

Der Produktionsstart für House of The Dragon Staffel 2 wurde offiziell vom Twitter-Account der Serie bestätigt. "Es ist Zeit nach King's Landing zurückzukehren", heißt es in dem Post, der zudem ein Bild des ikonischen Eisernen Throns zeigt. Gegenüber dem Hollywood Reporter begrüßte Showrunner Ryan Condal alle verbliebenen Cast-Mitglieder zurück am Set – und hieß auch Neuzugang Alan Taylor willkommen, der Miguel Sapochnik abgelöst hatte. Hier könnt ihr bereits nachlesen, wie es in Staffel 2 weitergeht.

Wann kommen die neuen Folgen House of the Dragon?

Bislang deutete alles auf einen Start von House of the Dragon Staffel 2 im Sommer/Herbst 2024 hin. Für diesen Zeitraum erscheint der Produktionsstart recht früh. Allerdings sind die Dreharbeiten und die Produktion einer Fantasy-Serie wie House of the Dragon aufwendig: ein großer Cast, viele Spezial-Effekte, teilweise unterschiedliche Drehorte, eine aufwendige Post-Produktion. Daran ändert auch die verkürzte Episoden-Anzahl nichts.

Wer nicht enttäuscht werden will, sollte sich also weiterhin auf einen House of the Dragon Staffel 2-Start zwischen Juli und Oktober 2024 einstellen, also auf zwei Jahre Wartezeit nach dem Staffelfinale.

