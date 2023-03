Game of Thrones-Kürzung: House of the Dragon Staffel 2 bekommt weniger Folgen und das ist der Grund

Die 2. Staffel der Game of Thrones-Vorgeschichte House of the Dragon wird 8 statt 10 Folgen haben. Dazu gibt es bereits Begründungen und eine strategische Maßnahme.

Fans von Game of Thrones müssen sich noch bis nächstes Jahr gedulden, bevor Staffel 2 der Prequel-Serie House of the Dragon erscheint. Jetzt gibt es noch eine Neuigkeit, die nicht gerade glücklich macht. Die nächste Staffel wird kürzer und bekommt 8 statt 10 Episoden. Dazu gibt es verschiedene Begründungen. Kostenspar-Maßnahmen von Warner treffen angeblich auch House of the Dragon Wie Deadline berichtet, soll der allgemeine Kostenspar-Plan von Warner Bros. Discovery Grund dafür sein, dass die Fortsetzung des Fantasy-Hits kürzer ausfällt. Gegenüber Deadline behauptet eine interne Person von HBO dagegen, dass die Entscheidung der geringeren Episoden-Anzahl rein storytechnischer Natur sein soll. Fürs Heimkino: House of the Dragon Staffel 1 in brillanter 4K-Qualität sichern *

Deadline vermutet, dass HBO gerade größere Pläne für die weitere Geschichte der nächsten House of the Dragon-Staffeln vorbereitet. Dazu soll es hoffentlich auch schon bald grünes Licht für eine dritte Staffel geben, die inhaltlich ebenfalls ziemlich konkret durchgeplant sein soll. Vorher dürfen sich Fans aber erstmal auf die (etwas kürzere) 2. Staffel House of the Dragon freuen. Wann die neuen Episoden genau erscheinen, ist noch nicht bekannt. Zuletzt wurde Sommer 2024 als potenzieller Start-Zeitraum für die Fantasy-Serie angegeben.