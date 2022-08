House of the Dragon erklärt: Darum sind die Trittsteine & der Krabbenspeiser so wichtig für die Game of Thrones-Serie

In Folge 2 von House of the Dragon sehen wir den brutalen Krabbenspeiser, der im Auftrag der Trittsteine marodiert. Doch was ist das für ein Mann, was macht er für die Triarchie und warum ist das so wichtig?

In der 2. Folge von House of the Dragon sehen wir das brutale Werk eines möglichen neuen Bösewichts: Der Krabbenspeiser (im Original Crabfeeder) treibt an den Rändern des Targaryen-Reichs sein Unwesen.

Hier im Artikel gibt es die Erklärung, warum der Krabbenspeiser so wichtig ist, wer oder was die Triarchie ist und was sie auf den Trittsteinen treibt. Immerhin warnt Seefahrer Corlys (Steve Toussaint) seit der ersten Episode vor der Triarchie, was König Viserys (Paddy Considine) herunterspielt.

Krabbenspeiser, Triarchie und Trittsteine erklärt

Wer ist der Krabbenspeiser? Der Krabbenspeiser heißt eigentlich Craghas Drahar (Daniel Scott-Smith). Er ist nicht etwa ein dahergelaufener Pirat, sondern ein Prinz-Admiral aus der Freien Stadt Myr auf Essos. Seinen Spitznamen verdankt Craghas einer brutalen Hinrichtungsmethode: Er nagelt Gegner am Strand an Holzbrettern fest, sodass sie in der Flut ertrinken. Seine Erscheinung samt Maske ist vermutlich auf die Krankheit Grauschuppen (OT: Greyscale) zurückzuführen, an der auch Shireen Baratheon und Jorah Mormont in Game of Thrones litten.

Was ist die Triarchie? Craghas agiert im Auftrag der sogenannten Triarchie (OT: Triarchy). Das ist ein Bündnis der drei freien Städte Myr, Lys und Tyrosh. Diese Städte liegen auf dem Kontinent Essos und damit außerhalb des Einflussgebiets der Targaryens. Die Allianz existiert zum Zeitpunkt von House of the Dragon rund 20 Jahre und sie gedeiht. Sogar so weit, dass sie ihre Macht über Essos hinaus ausweiten wollen: Deshalb fällt die Triarchie mit den Truppen von Craghas in den Trittsteinen (OT: Stepstones) ein und befreit sie von Piraten. Das hört Viserys in der ersten Folge von House of the Dragon gerne, denn was soll schon schlecht sein an vertriebenen Piraten? Aber dabei belässt es die Triarchie nicht.

Was und wo sind die Trittsteine? Die Trittsteine sind eine Inselgruppe im Südosten von Westeros, also vor der Küste Dornes. Die felsigen Inseln sind nicht sonderlich attraktiv und dienten vor allem als Piratennest. Sie haben aber eine strategisch wichtige Lage: Die Trittsteine liegen nämlich in der Meerenge zwischen Westeros und Essos. Wer Kontrolle über sie hat, kann Zölle erheben und Schlimmeres. Und genau darauf hat es die Triarchie abgesehen.

Warum Viserys das Trittsteine-Problem und den Krabbenspeiser massiv unterschätzt

Die Triarchie herrscht jetzt über die Trittsteine und damit über eine wichtige Handelsroute. Wie wir in House of the Dragon lernen, schreckt sie auch nicht vor Angriffen auf die Schiffe der Sieben Königreiche zurück, um ihren Besitzanspruch durchzusetzen. Corlys Velaryon, der als Meister der Schiffe die Flotte des Reichs kontrolliert (und sie auch besitzt), hat bereits vier Schiffe an den Krabbenspeiser Craghas verloren.

Es geht also nicht mehr nur um ausgehobene Piratennester, sondern um eine wachsende fremde Macht im Süden des Reichs, die das Einflussgebiet der Targaryens in Frage stellt. König Viserys hofft darauf, dass er das Problem mit einem Abgesandten und Gesprächen mit der Triarchie lösen kann. Corlys und Daemon Targaryen (Matt Smith) glauben nicht an diesen Weg.

Weil Viserys Corlys' Wunsch nach einem harten Durchgreifen ablehnt, findet der Meister der Schiffe am Ende von Folge 2 einen anderen Partner mit Drachen-Zugriff: Daemon. Der vom Hof verbannte Bruder des Königs hat sich auf Dragonstone niedergelassen und wie die Episode mit dem gestohlenen Drachenei zeigt, sucht er nur nach einer Gelegenheit, um Viserys eins auszuwischen.

Das macht die Lethargie des Königs so gefährlich. Viserys hat beide entfremdet: Corlys, Herr der Flotte, und Daemon, ein Targaryen mit einem legitimen Thronanspruch. Da er nicht eingreift, bilden seine Untergebenen unbeaufsichtigt Allianzen, um ihre Interessen durchzusetzen. Das ist ein Zeichen der Schwäche des Oberhaupts der Sieben Königreiche. Nun schmieden sie zusammen Pläne gegen die Triarchie und wenn der König nicht Acht gibt, kann das für ihn fatale Folgen haben.

