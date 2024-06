House of the Dragon Staffel 2 erklärt: So viel härter ist die Schock-Szene aus der Folge 1 im Buch

Der Auftakt der 2. Staffel von House of the Dragon hakte einen der grausamsten Momente der Fantasy-Serie ab. In der Buchvorlage Feuer und Blut ist das blutrünstige Kapitel aber um einiges schlimmer.

House of the Dragon ist nach zweijähriger Wartezeit zurück und beginnt mit einem amtlichen Downer in Staffel 2. Geradezu tragisch endete die 1. Staffel mit dem Tod von Prinz Lucerys (Elliot Grihault), was nun Konsequenzen nach sich zieht. Als Vergeltungsschlag ordert Königin Rhaenyra (Emma D'Arcy) den Tod des verantwortlichen Drachenreiters Aemond (Ewan Mitchell) an, weshalb die Episode Ein Sohn für einen Sohn heißt, wie man meinen könnte.

Die beiden Auftragsmörder, die laut der Westeros-Historie Feuer und Blut von George R.R. Martin nur unter den Namen Blut und Käse in die Geschichte eingegangen sind, weichen im Staffelauftakt mit dem Episodentitel Ein Sohn für einen Sohn jedoch auf einen viel perfideren Alternativplan aus. Ob dieser von Rhaenyras garstigem Gemahl Daemon (Matt Smith) vorgegeben wurde, wird nicht komplett klar.

Blut und Käse aus House of the Dragon erklärt: So viel grausamer ist die schockierende Szene im Buch Feuer und Blut

In der Buchvorlage von GRRM werden Königin Helaena, ihre drei Kinder und ihre Schwiegermutter Alicent Hohenturm in ihrer Kemenate von Blut und Käse überrascht. Die Eindringlinge töten das Kammermädchen und stellen die Königin vor eine unmögliche Wahl: Einer ihrer Söhne muss sterben und sie soll entscheiden, welcher von beiden. Gleichzeitig drohen sie Jaehaera, der Schwester der Jungen Jaehaerys und Maelor, sexuelle Gewalt an, sollte ihre Mutter nicht rasch einen Namen nennen.

Penhaligon Verlag Illustration im Buch Feuer und Blut

Helaena bittet die Killer darum, stattdessen sie zu töten, doch Blut und Käse bleiben bei ihrer Forderung: Auge um Auge, Sohn um Sohn. So wählt die Mutter schweren Herzens den Zweitgeborenen Maelor als Opfer aus, woraufhin Käse dem Jungen zuflüstert: „Hörst du das, kleiner Junge? Deine Mama will, dass du tot bist." Dann gibt er Blut ein Signal, stattdessen Jaehaerys zu enthaupten.

House of the Dragon: So adaptierte die Fantasy-Serie das blutige Kapitel aus Feuer und Blut

In der Serienadaption von Showrunner Ryan Condal ist nur Helaena ( Phia Saban

) mit ihrem Sohn Jaehaerys und ihrer Tochter Jaehaera im Turm, denn Maelor wurde noch nicht geboren. Blut (Sam C. Wilson) und Käse (Mark Stobbart) fragen die Königin, welches der Kinder der Junge und somit der rechtmäßige Thronfolger sei. Helaena bietet ihnen eine wertvolle Halskette an, aber die beiden lassen auch hier nicht mit sich verhandeln.

Als die Königin und Mutter schließlich auf das linke von beiden Kinderbetten zeigt, glaubt Blut zunächst nicht, dass die Königin den Thronfolger preisgeben würde und schlägt vor, stattdessen das andere Kind zu töten. Käse aber spürt, dass sie die Wahrheit gesagt hat (was auch stimmt) und so stirbt Jaehaerys ebenfalls in dieser Version.



HBO Käse (Mark Stobbart) und Blut (Sam C. Wilson)

Der grausame Wechsel, das andere Kind zu töten, wird dadurch vom grausamen Psychospiel zu einer rein strategischen Entscheidung, das "richtige" Kind zu erwischen, um der Thronfolge möglichst viel Schaden anzurichten. Es läuft darauf hinaus, einen mutmaßlichen Doppel-Bluff der Mutter zu entschlüsseln – als hätten die beiden Killer nicht einfach nachsehen können, welches von den Kindern der Junge ist.

Natürlich ist das alles noch immer gehörig grausam. Selbst wenn man "nur" hört, wie dem Kind anschließend der Kopf abgesäbelt wird. Das Prädikat "schlimmer als die Rote Hochzeit", das viele Buchleser:innen an dieser Stelle erwartet hatten, verdient die Szene aber nicht.

Wann und wo kann ich die neuen Folgen von House of the Dragon Staffel 2 sehen?

Die acht neuen Episoden der 2. Staffel von House of the Dragon gehen wöchentlich beim US-Sender HBO an den Start. Parallel zur Premiere am Sonntagabend gibt es hierzulande via Sky und WOW die Deutschlandpremiere zu sehen. Die zweite Folge wird in der Nacht vom 23. auf den 24. Juni 2024 veröffentlicht.

