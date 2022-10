House of the Dragon-Macher schießt gegen wütende Game of Thrones-Fans

Einige Game of Thrones-Fans kritisieren eine Entwicklung im House of the Dragon-Finale. Der Macher hat sich sich jetzt verärgert gegen die Angriffe verteidigt.

House of the Dragon Staffel 1 ist vorbei. Und auch wenn viele Game of Thrones-Fans vom Prequel begeistert sind, nehmen einige doch Anstoß an einigen Entwicklungen des Finales. Serien-Schöpfer Ryan Condal ist daraufhin die Hutschnur geplatzt. Er hat genug von selbsternannten Figuren-Experten.



House of the Dragon-Schöpfer ist genervt von Game of Thrones-Fans

Im Gespräch mit Entertainment Weekly sagte er:

Ja, bitte erklärte mir und [Buch-Autor] George [R.R. Martin], wer Daemon als Figur ist. [...] Ich habe jedes Buch mehrfach gelesen, alle Hörspiele gehört und spreche regelmäßig mit George. Ich stecke so tief drin, wie man nur drinstecken kann. Ich werde trotzdem Entscheidungen treffen, die nicht allen von euch gefallen. Aber Georges Vorlage ist mir immens wichtig, sowohl als Fan wie als Showrunner.

Condal antwortet damit spezifisch auf den Daemon-Unmut vieler Fans. Die von Matt Smith verkörperte Figur vollzog in der finalen Episode der ersten Staffel eine schroffe Entwicklung, die einigen zu weit ging und darüber hinaus keinen Ursprung in der Buch-Vorlage hat.

Wann kommt Staffel 2 von House of the Dragon?

Ob sich die Gemüter bis zum Start von Staffel 2 wieder beruhigt haben, bleibt abzuwarten. Genug Zeit gibt es jedenfalls. Die zweite Staffel des Game of Thrones-Prequels House of the Dragon wird voraussichtlich im Sommer 2024 anlaufen.

House of the Dragon im Podcast

Wir begleiten das Game of Thrones-Prequel House of the Dragon mit wöchentlichen Episoden-Besprechungen. Hört rein, wie es mit den Targaryens weitergeht.

