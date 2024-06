House of the Dragon Staffel 2 streamen: So verpasst du keine Folge (einen Haken gibt's trotzdem)

Staffel 2 von House of the Dragon startet nach langer Wartezeit endlich in Deutschland. Wo streamen die neuen Folgen und was ändert sich bei der Ausstrahlung?

Der Oktober 2022 liegt gefühlt eine Ewigkeit zurück (das war noch vor der Veröffentlichung von ChatGPT!) und so lange müssen wir schon auf eine neue Folge von House of the Dragon warten. Damals endete die Vorgeschichte von Game of Thrones mit einem Paukenschlag. Wie es weitergeht, erfahren wir endlich am Montag. Denn dann startet House of the Dragon Staffel 2. Und das nicht nur in den USA, sondern auch zeitnah in Deutschland. Auf eine gravierende Änderung im Vergleich zur 1. Staffel müssen sich Fans von Drachen und Targaryens aber gefasst machen.

Jede Folge von House of the Dragon streamt zeitnah in Deutschland

Wann und wo streamen die neuen Folgen von House of the Dragon? Staffel 2 streamt in Deutschland wie gewohnt bei Sky und WOW *. Die erste Episode wird in der Nacht vom 16. auf den 17. Juni, also von Sonntag auf Montag veröffentlicht.

HBO Emma D'Arcy als Rhaenyra in House of the Dragon Season 2

Danach erscheint wöchentlich montags eine neue Episode, die erzählt, wie der Konflikt zwischen Rhaenyra (Emma D'Arcy), Daemon (Matt Smith) und Alicent (Olivia Cooke) weiter verläuft. Zur Auswahl stehen der englische Originalton und die deutsche Synchronfassung sowie englische und deutsche Untertitel. Bis auf Weiteres handelt es sich dabei um ein reines Streaming-Angebot. Die neuen Folgen haben noch keinen Ausstrahlungstermin bei Sky Atlantic, wie DWDL meldete.

Fans müssen sich auf weniger Folgen gefasst machen

Der Haken an der Sache ist, dass House of the Dragon Staffel 2 nur aus acht Episoden besteht, zwei Folgen weniger als in der Staffel zuvor. Showrunner Ryan Condal nannte gegenüber TechRadar zwei Gründe:

Die Serie verschlingt enorme Ressourcen

Bei diesem Kapitel der Geschichte sei ein 8-Episoden-Rhythmus sinnvoll



Die erste Episode heißt A Son for a Son, weitere Titel sind zum Zeitpunkt dieses Artikels nicht offiziell bekannt. Die 8. und letzte Episode wird dann in der Nacht vom 4. auf den 5. August veröffentlicht.

Wann gibt es Staffel 2 im Staffelpass bei Amazon und anderen Anbietern?

Wer kein Sky-Abonnement hat, kann auf die Veröffentlichung in der Kauf-Version warten. Bei der 1. Staffel lag etwa ein Monat zwischen dem Ende der Erstausstrahlung und der Veröffentlichung bei Amazon und anderen Anbietern. Denkbar wäre also ein Start im September oder Oktober. Dabei handelt es sich aber nur um eine Schätzung, keinen offiziellen Termin.

Wer physische Kopien besitzen will, muss sich noch etwas länger gedulden. Hier liegt eine Heimkino-Veröffentlichung von Staffel 2 vor dem Weihnachtsgeschäft nahe, etwa im November oder Dezember.

Auf einen Start von House of the Dragon bei Netflix sollte man vorerst nicht warten. Serien von HBO schaffen es für gewöhnlich aus lizenzrechtlichen Gründen nicht in den Katalog des Streaming-Dienstes. Zwar gab es zuletzt Annäherungen zwischen den beiden Konkurrenten, aber bisher erschien kein Hinweis, dass ein entsprechender Deal für HOTD kommen wird.

