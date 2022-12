House of the Dragon-Star wurde in seiner Todesszene fast bewusstlos – und das ist noch nicht alles

Einer der größten Stars in House of the Dragon wäre in einer Staffel 1-Szene fast in Ohnmacht gefallen. In einer anderen verletzte er sich die Hüfte.

Paddy Considine ist als König Viserys eine der besten Schauspielleistungen der ersten House of the Dragon-Staffel gelungen. Wie er jetzt enthüllte, zahlte er dafür zeitweise einen hohen körperlichen Preis. In der Todesszene der Figur hätte er fast das Bewusstsein verloren. Und seine Hüfte wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.



Paddy Considines Körper ließ ihn in anstrengender House of the Dragon-Szene im Stich

Das erklärte er gegenüber Complex :

Wir drehten [die letzten Viserys-Szenen im Bett] über mehrere Tage. Meine Sauerstoffwerte gingen in den Keller. Mein Kopf sagte meinem Körper, dass ich nicht genug Sauerstoff bekäme. Es ist so seltsam. Wenn du dich krank verhältst, sagt der Kopf dem Körper, dass du krank bist. Ich musste zwischenzeitlich pausieren, weil ich beim Dreh dieser Szenen fast bewusstlos wurde.

Und das war offenbar noch nicht Considines einzige Beeinträchtigung. Durch das ständige Hinken seiner Figur verletzte er sich laut Interview die Hüfte, als für Episode 8 sein langer Weg zum Eisernen Thron immer wieder neu gedreht werden musste.

Wann kommt Staffel 2 von House of the Dragon?

Considine hat seine beschwerliche, wenn auch grandiose Rolle im Game of Thrones-Prequel hinter sich. Die Serie selbst wird fortgesetzt, aber bis dahin wird noch etwas Zeit vergehen. Wir rechnen frühestens 2024 mit neuen House of the Dragon-Folgen.

House of the Dragon im Podcast

Wir begleiten das Game of Thrones-Prequel House of the Dragon mit wöchentlichen Episoden-Besprechungen. Hört rein, wie es mit den Targaryens weitergeht.



Folge 10: Die schwarze Königin

