House of the Dragon-Tod verändert alles: In Folge 9 fehlen Rhaenyra und Daemon und das ist der Grund

Die Targaryen-Protagonisten Rhaenyra und Daemon zählen zu den beliebtesten Rollen von House of the Dragon. In der nächsten Folge

Wie schon häufiger in der Game of Thrones-Geschichte steht mit Folge 9 des Prequels House of the Dragon ein großer Bruch an. Zwei der besten und beliebtesten Figuren der Serie werden in dieser Episode komplett fehlen. Und das mit gutem Grund. Vorsicht, Spoiler zu House of the Dragon!

In der nächsten House of the Dragon-Folge tauchen Rhaenyra und Daemon nicht auf

Die letzten beiden Folgen der ersten House of the Dragon-Staffel befassen sich nämlich mit den Konsequenzen eines schwerwiegenden Figurentodes. König Viserys (Paddy Considine) ist dahingeschieden. Mit ihm verpufft auch die einzige wirkliche diplomatische Instanz zwischen dem Machtanspruch seiner Frau Alicent (Olivia Cooke) und dem seiner Tochter Rhaenyra (Emma D'Arcy).

Folge 9 und 10 werden nun separat beleuchten, wie die beiden Parteien mit der Entwicklung umgehen. Der Trailer zu Episode 9 deutete das bereits an. Dort fehlen Rhaenyra und ihr Onkel Daemon (Matt Smith) nämlich komplett.

Die voraussichtliche Zweiteilung hat unter Insidern auf Twitter bereits die Runde gemacht. "Episode 9 heißt Der grüne Rat und befasst sich mit den Grünen. Episode 10 heißt Die schwarze Königin und konzentriert sich auf die Schwarzen", heißt es dort.

Die nach ihren Banner-und Kleidungsfarben in grün und schwarz unterteilten Fraktionen werden nach dem Tod des Königs versuchen, die alleinige Macht an sich zu reißen. Die zwei verbleibenden Episoden von House of the Dragon werden dementsprechend noch diverse schockierende Entwicklungen bereithalten.

Wann gibt es Folge 9 des Game of Thrones-Prequels zu streamen?

Und das werden Fantasy-Fans bald schon zu sehen bekommen. Folge 9 von House of the Dragon ist ab Montag, den 17. Oktober 2022 auf WOW und Sky verfügbar. Folge 10 erscheint am 24. Oktober.

House of the Dragon im Podcast

Wir begleiten das Game of Thrones-Prequel House of the Dragon mit wöchentlichen Episoden-Besprechungen. Hört rein, wie es mit den Targaryens weitergeht.

