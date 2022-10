"Habe ein Geheimnis mit mir herumgetragen": House of the Dragon-Star verabschiedet sich mit ergreifender Enthüllung

Paddy Considine hat in House of the Dragon 8 Folgen lang König Viserys gespielt und deckt nun zum Abschied noch ein rührendes Geheimnis zu seiner Figur auf.

Achtung, es folgen Spoiler zur 8. Folge: Das Game of Thrones-Prequel House of the Dragon hat in der jüngsten Episode Der Lord der Gezeiten (The Lord of Tides) bei WOW * eine seiner Hauptfiguren verloren. König Viserys stirbt. Dessen Schauspieler Paddy Considine fand nun bewegende Abschiedsworte – nicht nur in der Serie, sondern auch im realen Leben. Inklusive eines aufgedeckten Rollen-Geheimnisses.

Nach Viserys-Liebe der House of the Dragon-Fans: Paddy Considine nimmt gerührt Abschied

Nach dem langsamen körperlichen Verfall von König Viserys über die ersten 8 Folgen der 1. Staffel House of the Dragon hinweg, dürfte es niemanden überrascht haben, dass der Westeros-Herrscher nun das Zeitliche gesegnet hat. Verblüffend ist eher, wie lang er noch durchhielt und am Ende trotzdem mit Viserys Tod eine der verstörendsten Serienepisoden des Jahres ablieferte.

Kein Wunder, dass in den sozialen Medien die Fans um Viserys trauerten. Mittlerweile wird sogar laut nach einer Emmy-Nominierung für Paddy Considines eindrückliche Viserys-Darstellung gerufen. Für das vielen positive House of the Dragon-Feedback zu seiner Performance bedankte der britische Star sich nun mit einer rührenden Abschiedsbotschaft:

Danke für die lieben Worte. Ich kann nicht auf jeden Kommentar antworten, aber ich will hier anerkennen, dass sie nicht einfach so an mir vorbeigegangen sind. [House of the Dragon] war ein unglaubliches Abenteuer, bei dem ich viele neue Freundschaften geschlossen haben, die mich den Rest meines Lebens begleiten werden.

Ich möchte den Serienschöpfern danken, dass sie mir die Freiheit gegeben haben, mir Viserys als Rolle ganz zu eigen zu machen. Ich habe einen Charakter noch nie so geliebt wie ihn.

Charakter-Enthüllung für House of the Dragon: Viserys Herzstück wurde vor uns versteckt

Doch das ist noch nicht alles: Der House of the Dragon-Star enthüllte außerdem, dass Viserys allerletzte Worte ("Meine Liebe") eine Improvisation seinerseits waren. Sie beziehen sich auf Viserys tote erste Ehefrau Aemma und lassen uns seinen Charakter nachträglich noch besser verstehen:

Ich will außerdem [Aemma-Schauspielerin] Sian Brooke meine Liebe und meinen Respekt aussprechen. Sie war nur ein paar Tage am Set, hat den Weg meines Charakters aber mit ihrer brillanten Darstellung und ihrem Einsatz verändert. Das wirkte bis zu meinen letzten improvisierten Worten in mir nach. Sie hat mir das fehlende Puzzlestück geliefert, um meine Geschichte zu einem Kreis zu schließen.

Aemma Targaryens in Kauf genommener Tod in Folge 1, bei der Geburt des ebenfalls sterbenden Kronprinzen Baelon, wurde für Paddy Considine zum Dreh- und Angelpunkt seiner Figur. Hieran schließt er seine House of the Dragon-Enthüllung von Viserys verborgener Charakter-Motivation an:

© HBO House of the Dragon lässt Viserys (Paddy Considine) leiden

Von dem Moment an, wo sie stirbt, stirbt auch Viserys. Es war eine Liebesgeschichte. Das war das Geheimnis, das ich mit mir herumgetragen habe. Egal wie krank er wird: Er verlangt nie nach einem Heilmittel für sich selbst. Er akzeptiert sein Leid still, weil er es sich nie verziehen hat, seine geliebte Frau in ihren letzten Momenten dieser Folter ausgesetzt zu haben. Viserys war [als Rolle] ein Geschenk. Ich fühle mich so geehrt, dass er mich gefunden hat.

Nachdem schon Matt Smith verriet, dass die emotionalste Szene aus Folge 8 eigentlich ein Unfall war, scheint es, dass Zufälle und die Freiheit zur Improvisation House of the Dragon auch hier noch einmal besser gemacht haben. So schwer der Abschied von Paddy Considines Viserys uns auch fallen mag.

Podcast-Recap zu Folge 8 von House of the Dragon und Viserys Tod

Wir begleiten das Game of Thrones-Prequel House of the Dragon mit wöchentlichen Episoden-Besprechungen. Hört rein, wie es mit den Targaryens weitergeht.



