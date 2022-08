House of the Dragon will den peinlichsten Grme of Thrones-Moment auf keinen Fall wiederholen

House of the Dragon hat aus Game of Thrones gelernt. Ein peinlicher Fehler der Mutterserie soll bei den Dreharbeiten auf jeden Fall ausgeschlossen werden.

Die erste Staffel von House of the Dragon steht kurz bevor und gibt sich im neuesten Trailer alle Mühe, die Stimmung der Game of Thrones-Mutterserie einzufangen. Das Prequel will aber nicht alles vom großen Vorbild übernehmen. Die größte Peinlichkeit darf sich nicht wiederholen. Deswegen herrscht am Set eine ewige Starbucks-Jagd.

House of the Dragon möchte Game of Thrones-Patzer um jeden Preis vermeiden

Dort war in einer Szene der vierten Staffel berüchtigterweise ein Kaffeebecher der Marke Starbucks zu sehen. House of the Dragon-Showrunner Ryan Condal erklärte nun gegenüber The Hollywood Reporter humorvoll, man betreibe "ein bis ins Kleinste kontrollierte Set", an dem ständig "Jagd auf Starbucks" gemacht werde.

© HBO Rechte untere Ecke: Der Starbucks-Becher bei GoT

Sein Kollege Miguel Sapochnik treibt den gutmütigen Seitenhieb mit einer Idee von "[mittelalterlichen] Starbucks-Kelchen" noch auf die Spitze und verspricht dem Fan einen Preis, der die meisten digital wegretuschierten Kaffeebecher entdeckt.

Wann und wo streamt House of the Dragon?

Ob die beiden Showrunner damit in Staffel 1 erfolgreich waren, werden Fantasy-Fans schon bald feststellen können. Die Serie wird am 22. August 2022 bei WOW (ehemals Sky Ticket) anlaufen.

