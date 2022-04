How I Met Your Mother-Theorie: Der Freundeskreis hatte eigentlich 6 Mitglieder

Jahrelang haben wir Ted, Barney & Co. als eingeschweißten Freundeskreis in How I Met Your Mother verfolgt. Trotzdem gab es da noch eine andere Figur, die eigentlich zur Gang gehören sollte.

Über 9 Staffeln hinweg ist uns die How I Met Your Mother-Gang aus Ted (Josh Radnor), Barney (Neil Patrick Harris), Marshall (Jason Segel), Lily (Alyson Hannigan) und Robin (Cobie Smulders) selbst wie gute Freunde ans Herz gewachsen. In der Sitcom ist ab und zu aber auch eine Figur aufgetaucht, die fast schon eine gleichwertige Rolle im Freundeskreis der Hauptfiguren verdient hätte.

Ranjit war in How I Met Your Mother wie ein sechstes Mitglied im Freundeskreis

Zu diesem Schluss kommt Ian Goodwillie in seinem Comic Book Resources-Artikel . In seiner Theorie schreibt er, dass der Chaffeur Ranjit (Marshall Manesh) in How I Met Your Mother praktisch ein geheimes sechstes Mitglied der Gang ist. In seinem Taxi (später Limousine) fährt er die Hauptfiguren immer wieder zu verschiedenen Orten oder Partys.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zum How I Met Your Mother-Spin-off:

How I Met Your Father - Trailer 2 (Deutsch) HD

Dabei ist er auch in Schlüsselmomenten der Sitcom wie Marshalls und Lilys Hochzeitstag anwesend und bietet den Charakteren immer wieder ein offenes Ohr für ihre persönlichsten Angelegenheiten. Da Ranjit sowohl in der allerersten als auch in der finalen How I Met Your Mother-Folge dabei ist, zählt er für den Comic Book Resources-Autor als geheimes sechstes Mitglied ebenfalls zum Freundeskreis der Figuren. Leider wurde das für ihn nie offiziell von Ted anerkannt.

8 Jahre nach dem Ende von How I Met Your Mother startet das Spin-off auch bald in Deutschland. Die 1. Staffel How I Met Your Father kommt am 8. Juni zu Disney+. Im Gegensatz zur US-Ausstrahlung sollten dann alle 10 Episoden der Staffel auf einen Schlag verfügbar sein.

How I Met Your Mother im Podcast: Wie gut ist die Serie gealtert?

Wir reden im Moviepilot-Podcast Streamgestöber über die Highlights und Enttäuschungen von How I Met Your Mother

Hardy, Hendrik und Andrea diskutieren über ihre Liebe zu den Figuren, wie sie zur Serie kamen, was an How I Met Your Mother schlecht gealtert ist, welche Folgen die besten sind und warum das Finale vielleicht besser ist als sein Ruf.

Hat Ranjit für euch auch so einen hohen Stellenwert in How I Met Your Mother?