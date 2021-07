How to Sell Drugs Online (Fast) Staffel 4: Das Ende von Moritz' Story ist erst der Anfang

How to Sell Drugs Online (Fast) Staffel 3 auf Netflix schaut sich in Windeseile weg. Wenn ihr euch fragt, ob es nach dem Ende noch mit einer 4. Staffel weitergeht, findet ihr hier alle wichtigen Infos.

Eine der besten deutschen Netflix-Serien ist zurück. In der 3. Staffel kann sich How to Sell Drugs Online (Fast) endlich von den Fesseln der Breaking Bad-Vergleiche befreien und liefert eine packende Geschichte mit spannenden Konflikten und einer großen Portion Netflix-Meta-Humor.

Nach 6 kurzen Folgen gelangt How to Sell Drugs Online (Fast) Staffel 3 an einen Endpunkt, der entweder als Finale oder Neubeginn gesehen werden kann. Aber der visuelle Netflix-Drogentrip macht süchtig. Und wir brauchen mehr Stoff. Wird es noch eine weitere Staffel geben? Hier haben wir euch alle Infos zu Staffel 4 des Netflix-Hits zusammengefasst.

Netflix-Hit How to Sell Drugs: Das Ende ist erst der Anfang (von Staffel 4)

Wer dachte, dass die Geschichte von How to Sell Drugs Online (Fast) damit enden würde, dass MyDrugs dicht gemacht wird und Moritz Zimmermann (Maximilian Mundt) im Knast landet, hat sich getäuscht.

Tatsächlich wirkt das Ende der 3. Staffel für einen kurzen Moment wie das Serienfinale, das sich seit der ersten Folge abgezeichnet hat. Aber dann werden doch überraschend die Weichen für eine Fortsetzung gestellt.

So gut wie jeder Mensch in Rinseln scheint am Ende der 3. Staffel über Moritz Tätigkeit als Drogenbaron Bescheid zu wissen. Um seine Freund:innen zu schützen, stellt er sich der Polizei und übernimmt die alleinige Verantwortung für die illegalen Geschäfte von MyDrugs.

Wie in den (zukünftigen) Interview-Passagen bereits prophezeit, sitzt Moritz am Ende im Knast. Aber der vermeintliche Abschluss der Geschichte ist zugleich der Beginn einer neuen (Post-Abitur-)Ära. Keine Gefängnisstrafe kann Moritz davon abhalten, weiterzumachen.

How to Sell Drugs Online (Fast) bei Netflix: So kann es in Staffel 4 weitergehen

Das Ende von Staffel 3 überrascht mit einem Zeitsprung, der viele Veränderungen für Staffel 4 verspricht. Die Geschäfte von MyDrugs laufen weiter ... und Papa Zimmermann ist involviert. Dank seines geheimen Internetzugangs könnte Moritz nun das Drogenimperium (der Holländer) unbemerkt weiterführen – nicht mehr aus dem Kinderzimmer, sondern aus seiner Knastzelle heraus.

Nach dem Zeitsprung beginnt für die Charaktere eine besonders spannende Lebensphase. Denn nach dem Abi steht die große Frage im Raum: Was will ich mit meinem Leben anfangen? Vor allem für Moritz steht eine Lebensentscheidung bevor: Will er weiterhin mit illegalen Geschäften Geld machen oder sucht er sich etwas, mit dem er auf legale Weise erfolgreich sein kann?



Rückblick: Schaut den Trailer zu How to Sell Drugs Online (Fast) Staffel 3

How to Sell Drugs Online (Fast) - S03 Trailer (Deutsch) HD

Doch zuvor muss er erstmal aus dem Knast raus. "Ich hol dich da raus", verspricht Lenny seinem Freund. Ein spektakulärer Ausbruch à la Prison Break ist damit aber wohl nicht gemeint. Hier könnten die Interviews wichtig werden, die von Journalismus-Studentin Lisa durchgeführt werden.



Werden Lisa, Lenny, Kira, Dan und Co. etwa eine erfolgreiche Netflix-Dokumentation produzieren, um das öffentliche Image von Moritz aufzupolieren und damit womöglich eine Haftverkürzung bewirken zu können? True Crime-Dokus (auf Netflix) versprechen Prominenz. Und Moritz könnte so die Anerkennung bekommen, die er sich immer gewünscht hat.

Wann startet How to Sell Drugs Online (Fast) - Staffel 4 auf Netflix?

Eine Fortsetzung des deutschen Netflix-Hits wurde bisher noch nicht offiziell bestellt. In der Regel wartet der Streaming-Dienst einige Wochen ab, um ein endgültiges Urteil zu fällen. Im letzten Jahr dauerte es jedoch nur sieben Tage, bis die Dreharbeiten neuer Folgen verkündet wurden. Wir hoffen also auf eine zeitnahe Netflix-Verlängerung.

Bisher erschien eine Staffel von How to Sell Drugs Online (Fast) pro Jahr. Die Season 2 und 3 gingen jeweils im Juli online. Sollte Netflix zeitnah die 4. Staffel mit erneut 6 Episoden in die Produktion schicken, könnte uns diese voraussichtlich schon im Sommer 2022 erwarten.



Sollte Netflix die Serie überraschend doch nicht verlängern, so bleibt uns Fans zumindest ein Finale, dass trotz einiger loser Enden den Handlungsbogen der ersten drei Staffeln zu einem Abschluss bringt.

