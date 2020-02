I Am Not Okay With This Staffel 2 - Kommt eine Fortsetzung auf Netflix?

Die neue Netflix-Serie I Am Not Okay With This endet mit einen Cliffhanger. Nun stellt sich die Frage: Kommt eine 2. Staffel? Und wie geht es mit Syd und Stan weiter?

Auf Netflix überrascht die kurzweilige Teenie-Serie I Am Not Okay With This als Hommage an die großen Klassiker des Coming-of-Age-Genres vermischt mit etwas Mystery. Nach nur 7 kurzen Folgen endet die berührende Geschichte von Sydney mit einem dramatischen Cliffhanger, der uns direkt nach einer Fortsetzung schreien lässt.

Ob es ein Wiedersehen mit Syd (Sophia Lillis) und Stan (Wyatt Oleff) geben wird und welche Abenteuer die Teenager aus Brownsville in einer 2. Staffel erleben könnten, haben wir für euch zusammengefasst.

Im Seriencheck: So gut ist I Am Not Okay With This auf Netflix

Kann es eine 2. Staffel von I Am Not Okay With This geben?

Die 1. Staffel von I Am Not Okay With This ist eine Adaption des gleichnamigen Comics von Charles S. Forsman, der auch die Vorlage zu The End of the F***ing World schrieb. Letztere wurde auf Netflix zum Überraschungserfolg und erhielt eine Fortsetzung, obwohl die Vorlage bereits komplett adaptiert wurde.

© Netflix I Am Not Okay With This

Dies wäre auch bei I Am Not Okay With This - die im gleichen Serien-Universum spielt - der Fall, da nur ein abgeschlossener Comicband existiert. In weiser Voraussicht haben die Autoren der Serie allerdings das Ende der Vorlage drastisch geändert und das Staffelfinale mit einem Cliffhanger enden lassen, der sich viele Möglichkeiten für eine Fortsetzung offen hält.

So kann es in Staffel 2 von I Am Not Okay With This weitergehen

Im Verlauf der 1. Staffel entdeckt die Teenagerin Syd nicht nur ihre eigene Homosexualität, sondern auch übernatürliche Kräfte, die sich in ihr manifestieren. Während des Homecomingballs kommt es zur Eskalation. Als Brad Sydney öffentlich outet und gerade all ihre Geheimnisse vor der Schülerschaft offenbart, verliert sie die Kontrolle über ihre Kräfte und bringt Brads Kopf zum explodieren.

Anschließend ergreift Syd die Flucht und trifft erneut auf den mysteriösen Mann, der sie im Verlauf der Staffel immer wieder verfolgt hat. Noch immer sehen wir sein Gesicht nicht. Doch er ist keine Bedrohung für Syd und lädt sie ein mit sich zu kommen: "Sie sollten Angst haben. Lass uns beginnen.".



© Netflix I Am Not Okay With This

Das Ende der 1. Staffel hinterlässt uns mit vielen quälenden Fragen, die eine Fortsetzung unbedingt beantworten muss:



Gibt es noch mehr Menschen mit übernatürlichen Fähigkeiten?

Welche Ziele verfolgen sie?

Der Mann kann sich verwandeln. Welche Fähigkeiten gibt es noch?

Was ist wirklich mit Syds Vater passiert?

Kann Syd für den Mord an Brad davonkommen?

Und werden Stan und Dina zu ihr halten?

Ob sich die Geschichte von I Am Not Okay With This in die Richtung von X-Men entwickeln wird oder weiterhin bei den charmanten Figuren in Brownsville verweilt, wird eine 2. Staffel hoffentlich beantworten. Eines ist sicher: Syd beugt sich keinen Regeln und Normen.

Wann startet I Am Not Okay With This Staffel 2 auf Netflix?

Aktuell hat Netflix noch keine 2. Staffel von I Am Not Okay With This in Auftrag gegeben. In der Regel lässt sich der Streamingdienst 28 Tage Zeit, um über das Schicksal neuer Serien zu entscheiden.

Sollte Netflix möglichst zeitnah eine 2. Staffel bestellen, dann könnte sie uns im Frühjahr 2021 erwarten. Das nächste Kapitel könnte voraussichtlich erneut 7 Episoden umfassen.



Die 1. Staffel von I Am Not Okay With This steht seit dem 7. Februar 2020 auf Netflix zum Streamen bereit.

