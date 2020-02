Netflix-Highlight: I Am Not Okay With This ist schon jetzt ein Teenie-Klassiker

Die neue Netflix-Serie I Am Not Okay With This bringt die zwei ES-Stars Sophia Lillis und Wyatt Oleff wieder zusammen - für eine berührende Coming-of-Age-Geschichte mit blutigen Eskapaden.

Netflix-Fans aufgepasst. Sex Education, Stranger Things und The End of the fu**ing World konnten euch begeistern? Dann solltet ihr unbedingt I Am Not Okay With This auf eure Merkliste packen. Denn die neue Netflix-Serie ist ein äußerst kurzweiliger und nostalgischer Trip, der euch an die zeitlosen Klassiker des Coming-of-Age-Genres erinnert.

Mit den zwei Es-Stars Sophia Lillis und Wyatt Oleff in den Hauptrollen bringt uns die Serie eine der charmantesten und realistischen Serien-Freundschaften der letzten Zeit. Was euch sonst noch in I Am Not Okay With This erwartet, erfahrt ihr in meinem Seriencheck.

Die Binge-Daten zu I Am Not Okay With This bei Netflix

I Am Not Okay With This umfasst 7 Episoden .

. Die Folgen dauern ca. 20 Minuten .

. Die Serie ist seit dem 26. Februar 2020 zum Streamen verfügbar.

Netflix beweist erneut ein Händchen für hinreißende Figuren

I Am Not Okay With This ist ein ehrliches Porträt der jugendlichen Langeweile in einer langweiligen Stadt. Hier im 5283-Seelen-Städtchen Brownsville folgen wir der Teenagerin Syd (Sophia Lillis), die mit ihrer zynisch-frechen Schnauze von der ersten Sekunde an klar macht, dass sie sich keinen Normen beugen will: "Liebes Tagebuch ... fick dich!"

Syd ist keine typische Protagonistin, sondern wirkt wie eine reale Person, die Probleme hat, sich zu artikulieren und sich von der Welt ausgegrenzt fühlt. Ihre innersten Gedanken, Sorgen und Ängste sind greifbar und echt. Sie ist wütend über den Suizid ihres Vaters, ist wütend auf die Welt und vor allem auf den Bully Brad, der nun ihre besten Freundin Dina (Sofia Bryant) datet - für die sie mehr als freundschaftliche Gefühle hegt.

© Netflix I Am Not Okay With This

Zugegeben, ganz so realistisch ist Sydney dann doch nicht. Denn zu all den körperlichen Veränderungen der Pubertät gesellen sich bei ihr auch noch übernatürliche Kräfte - irgendwo zwischen Eleven, Carrie und Matilda. Als würde sie sich nicht schon andersartig genug fühlen. Ihre Kräfte sind aber nicht der Fokus der Geschichte und können ebenso als Metaphern auf psychische Erkrankungen, Wut und Trauer dienen.

Übersicht: Alle neuen Serien auf Netflix 2020

Ihr gegenübergestellt wird der nicht weniger seltsame Teenie Stanley (Wyatt Oleff). Dieser kostet seine Awkwardness voll und ganz aus, denn ihn kümmert es nicht, was andere über ihn denken. Die Chemie zwischen den beiden ist unbeschreiblich.

Stan und Syd reden, leben und langweilen sich wie echte Personen, was I Am Not Okay With This zu einer mitreißenden Geschichte macht, in der eigentlich recht wenig passiert. Trotzdem könnte ich stundenlang zusehen, wie die beiden das industriell zerfallene Brownsville durchstreifen, das auch ein Nachbarort von Derry aus ES sein könnte.

I Am Not Okay With This ist von zeitlosen Klassikern inspiriert

I Am Not Okay With This wandelt auf einem Pfad zwischen 80er-Jahre-Teeniefilm und Superhelden-Film. Genauso faszinierend wie der Genre-Mischmasch ist auch die zeitlose Realität, in die uns die Serie entführt. Ähnlich wie schon bei Sex Education spielt die Geschichte zwar in der Gegenwart, doch Musik, Kostüme und das Set-Design erschaffen eine anachronistische Welt irgendwo in der Schnittmenge der 70er, 80er und 90er.

© Netflix I Am Not Okay With This

Egal ob Breakfast Club, Sixteen Candles oder Willkommen im Leben: Sydneys Geschichte ist von zahlreichen Coming-of-Age-Klassikern inspiriert, die sich ebenfalls durch ihre realistischen Dialoge und charmanten Figuren auszeichneten. Auch wenn das tragische Ende der Geschichte von der ersten Folge an vorhersehbar ist, überrascht die Serie auf dem Weg dorthin mit Brüchen von Klischees und Konventionen des Teeniefilm-Genres.

I Am Not Okay With This geht leider viel zu schnell vorbei. Die mitreißende Dynamik zwischen Syd, Stan und Dina lässt uns für 2,5 Stunden noch einmal Teenager sein. Die Serie ist ein ehrlicher Blick auf das Leben eines queeren Teenagers und ein wundervolles Porträt des Jungseins, mit all seinen Facetten. Den Mystery-Plot um Superkräfte, unheimliche Verfolger und den rätselhaften Tod von Syds Vater hätte die Geschichte gar nicht nötig gehabt.

Die 1. Staffel von I Am Not Okay With This umfasst 7 Episoden, die am 26. Februar 2020 bei Netflix erschienen sind. Als Grundlage für diesen Seriencheck diente die komplette 1. Staffel.



Warum macht Netflix so gute Teenie-Serien? Hört den Moviepilot-Podcast:

Andrea, Matthias und Max diskutieren in der neuen Podcast-Folge von Streamgestöber - auch bei Spotify - über die besten Teenie-Serien bei Netflix:

Warum Netflix so gute Teenie-Serien und Jugendfilme macht, weshalb sich dort eher die Männer als die Frauen ausziehen und warum sich die beiden Staffeln Sex Education und alle drei Staffel Chilling Adventures of Sabrina lohnen, erfahrt ihr bei uns.

Wie hat euch I Am Not Okay With This auf Netflix gefallen?