"Ich bin die verf----- Patin": In wenigen Tagen startet mein größter Netflix-Hype 2024 mit Sofía Vergara, wie ihr sie noch nie gesehen habt

In Griselda spielt der Modern Family-Star die berüchtigtste Drogenbossin überhaupt: Griselda Blanco. Wer die wahre Geschichte dahinter kennt, wird den Start der Netflix-Serie ebenfalls kaum erwarten können.

Normalerweise lege ich mich nicht so früh fest, aber: Griselda ist schon jetzt meine Netflix-Serie des Jahres. Obwohl ich noch keine einzige Folge gesehen habe, denn das Drogen-Drama kommt erst Ende Januar zum Streaming-Riesen (den genauen Starttermin und weitere VOD-Tipps zum Thema findet ihr weiter unten).

Warum ich mir trotzdem so sicher bin? Weil Griselda Blanco nicht nur die Protagonistin des neuen Netflix-Projekts ist, das sich laut Trailern irgendwo zwischen Narcos und Queen of the South einordnen lässt. Blanco ist eine echte historische Figur, die für ihren Sadismus, ihre Kompromisslosigkeit und ihre Innovativität im Kokainschmuggel bis heute legendär ist. Wenn Griselda es auch nur im Ansatz schafft, der wahren Geschichte gerecht zu werden, erwartet uns Großes. Lasst mich euch überzeugen!

Nach Modern Family: Sofía Vergara spielt für Netflix eine berühmt-berüchtigte Drogenbossin

Die Drogenpatin selbst wird von Sofía Vergara gespielt, die den meisten Leuten hierzulande als Gloria aus Modern Family bekannt sein dürfte. Teile ihrer Paraderolle als kompromisslos für sich selbst einstehende Frau, die Regeln und Gesetze nur dann beachtet, wenn sie ihr nützlich sind, dürfte die Schauspielerin auch für Griselda übernehmen.

Seht hier den kompletten Trailer für Griselda Staffel 1 auf Deutsch:

Griselda - S01 Trailer (Deutsch) HD

Neu wird für Vergara-Fans aber wohl, welche zwischenmenschlichen Abgründe die gebürtige Kolumbianerin in der Netflix-Serie ausloten muss. Staffel 1 von Griselda erzählt die Geschichte einer Frau aus schrecklichen Umständen, die sich von den Straßen ihres Heimatlandes zur Drogenbaronin in den USA hocharbeitet. Über alle moralischen und gesellschaftlichen Grenzen hinweg, denn: Nicht nur das Drogenbusiness war in den 70ern und 80ern fest in männlicher Hand. Frauen, die ihr Schicksal selbst in die Hand nahmen und Respekt einforderten, wurden auf allen Ebenen abgestraft.

Eine emanzipatorische Erfolgsgeschichte ist zumindest das reale Leben von Griselda Blanco aber beileibe nicht. Eher die Origin-Story einer ultimativen Superbösewichtin.

Die "schwarze Witwe" des Kokain: Wer ist Griselda Blanco?

Schon zu Lebzeiten war Griselda Blanco eine Figur, die larger-than-life wirkte, mehr überzeichnete Drogenpatin à la Scarface als realer Mensch. Mit motorradfahrenden Auftragskillern, den Cocaine Cowboys, und Drogenschmuggel in maßgefertigten Dessous fand sie innovative neue Wege, ihren Einfluss zu erhöhen und den Behörden zu entgehen. Pro Monat schmuggelte sie bis zu 1,5 Tonnen Kokain in die USA.

Netflix Gegen Griselda Blanco wirkt Scarface wie ein Schoßhund

Ihren ersten Mord soll sie, damals noch in ihrer Heimat, mit nur elf Jahren begangen haben. Die Kolumbianerin war als Königin des Kokain, "la Madrina" (spanisch für "die Patin") und "schwarze Witze" bekannt. Letzteres, weil sie ihre drei Ehemänner umgebracht haben soll. Ihre Rachsucht traf allerdings nicht nur vermeintlich untreue Männer, sondern auch Frauen, die sie als zu hübsch wahrnahm, oder Geschäftspartner, denen die zunehmend paranoide Patin Intrigen gegen sich unterstellte.

Griselda Blanco verhandelte nicht mit Gegenspielern (zu der Zeit quasi ausschließlich Männer), sie tötete sie. Bei der Beerdigung einer ihrer Söhne, soll Blanco einen Satz gesagt haben, der klingt wie aus einem Drehbuch:

Welche Feiglinge auch immer meinen Sohn getötet haben, der Boden wird unter euren Füßen beben. Diese Tat wird nicht unbestraft bleiben. Ich bin die verfickte Patin.

Besessen von Macht, gnadenlos brutal und mit einem grenzgenialen Sinn fürs Geschäftliche ausgestattet, wurde Blanco zu einer der einflussreichsten kriminellen Figuren der 1970er und 80er, galt zwischenzeitlich sogar als mächtigste Frau der Welt. Griselda Blanco kontrollierte den Kokainhandel in mehreren US-amerikanischen Städten und ebnete dadurch Leuten wie Pablo Escobar den Weg.

Wann kommt Griselda zu Netflix?

Netflix Sofía Vergara in Griselda

Blancos Leben wurde bereits mehrfach verfilmt. Unter anderem in den Dokumentationen Cocaine Cowboys, Cocaine Cowboys 2 und dem Film Cocaine Godmother mit Catherine Zeta-Jones. Ob Griselda bei Netflix der ebenso verstörenden wie unglaublichen Geschichte noch eine neue Facette wird hinzufügen können?

Griselda ist ab dem 25. Januar 2024 im Abo von Netflix verfügbar. Die erste Staffel der Drama-Serie wird insgesamt 6 Episoden haben.

Podcast: Die besten Serien 2023 im Rückblick bei Netflix, Amazon und Co.

Vom Serien-Blockbuster bis zum absoluten Geheimtipp: Wir stellen euch im Moviepilot-Podcast Streamgestöber die 23 besten Serien vor, die es im Jahr 2023 zu entdecken gab. Hier könnt ihr Teil 1 des großen Jahresrückblicks anhören:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob Horror-Überflieger The Last of Us, Piraten-Hit One Piece, das meisterhafte Succession-Finale oder geniale Sci-Fi-Entdeckungen. Diese Highlights von Netflix, Amazon, Disney+ und Co. dürft ihr als Serien-Fans nicht verpassen.