"Ich bin kein Fan": Henry Cavill verrät, warum er Erotikszenen nicht mag

Im Interview hat Henry Cavill darüber gesprochen, dass er kein Fan von Sexszenen in Filmen ist. Eine genauere Begründung dafür lieferte er auch ab.

Wer auf freizügige Szenen von Henry Cavill in der Zukunft gehofft hat, sollte sich diese Gedanken aus dem Kopf schlagen. In einem aktuellen Interview hat der Superman- und The Witcher-Star darüber gesprochen, dass er absolut kein Fan von Sexszenen ist. Er erklärte seine Abneigung genauer.

Henry Cavill hält Sexszenen oft für überflüssig oder unbegründet

Laut Variety haben Regisseur Matthew Vaughn und Hauptdarsteller Henry Cavill im Happy Sad Confused -Podcast über ihre neue Actionkomödie Argylle gesprochen. Dabei sagte der Schauspieler, dass Sexszenen für ihn oft überflüssig seien und viel mehr das Kopfkino des Publikums angeregt werden sollte:

Ich verstehe sie nicht – ich bin kein Fan. Es gibt Umstände, in denen eine Sexszene tatsächlich für einen Film von Vorteil ist und nicht nur für das Publikum, aber ich denke, heutzutage werden sie manchmal überstrapaziert.

Cavill ist durchaus der Meinung, dass Sexszenen einen Film auch bereichern können, indem sie die Handlung voranbringen. Trotzdem findet er, dass die Vorstellungskraft stärker als explizite Schlafzimmer-Action sei.

Henry Cavill ist gerade im Kino zu sehen

Wenn ihr Henry Cavill gerade (komplett sexfrei) im Kino sehen wollt, könnt ihr Argylle schauen. Der Film läuft gerade auf der großen Leinwand und wird später im Streaming-Abo von Apple TV+ veröffentlicht.

Im neuen Blockbuster von Kingsman-Regisseur Matthew Vaughn ist der Star als titelgebender Spion die Kreation von Romanautorin Elly Conway (Bryce Dallas Howard), die mit ihren Argylle-Romanen Krimi-Bestseller schreibt. Eines Tages wird sie von einem realen Spion (Sam Rockwell) aufgesucht und in die Welt ihrer eigenen Geschichten mitgerissen.

