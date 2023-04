"Ich bin nicht animiert": Junger Joaquin Phoenix will beweisen, dass er echt ist und scheitert kläglich

Im kommenden Psycho-Mindfuck Beau Is Afraid von Horror-Talent Ari Aster spielt ein 16-jähriger Newcomer die jüngere Version von Joaquin Phoenix. Das will ihm nur niemand glauben.

Im Mai kommt einer der abgefahrensten Filme des Jahres ins Kino. Beau is Afraid von Hereditary- und Midsommar-Regisseur Ari Aster verspricht eine drei Stunden (!) lange Alptraum-Odyssee, in der sich Joaquin Phoenix' Hauptfigur auf den Weg zur Beerdigung seiner Mutter macht.

In dem kommenden Film bekommen wir auch eine jüngere Version von Phoenix zu sehen, die von dem 16-jährigen Newcomer Armen Nahapetian gespielt wird. Dabei wirkt der Jungschauspieler mehr wie ein skurriles CGI-Abbild. Dagegen wehrt er sich mittlerweile.

Junger Joaquin Phoenix will beweisen, dass er real ist

Schaut euch am besten nochmal dieses Poster an und überlegt dann, ob ihr den Jungen neben Phoenix für echt oder für eine CGI-Version haltet:

A24 Beau Is Afraid

Tatsächlich wirkt der Darsteller auf dem Plakat und im Trailer zu Beau Is Afraid so, als wäre sein Gesicht digital verändert worden. Armen Nahapetian gibt es aber wirklich und er sieht genau so aus. Auf TikTok will es der Jungschauspieler zum Beispiel so beweisen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Spätestens sein Auftritt bei der Premiere von Beau Is Afraid sollte aber beweisen, dass der Darsteller kein CGI-Abbild ist:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Von Ari Asters neuem Film könnt ihr euch ab dem 11. Mai 2023 selbst überzeugen. Dann startet Beau Is Afraid in den deutschen Kinos. Mit der wahnwitzigen Odyssee durch verstörende Situationen und surreale Bilderwelten will der Regisseur laut eigener Aussage die Erfahrung vermitteln, wie es ist, ein Loser zu sein.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.