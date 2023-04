Körpertausch mit Serien-Killer: Bei Amazon Prime gibt's eine herausragende Horror-Komödie, die viel zu wenige kennen

Bei Amazon Prime könnt ihr in der Flatrate eine der besten Horror-Komödien der letzten Jahre schauen. Freaky mixt die Elemente eines Körpertausch-Films mit blutigen Horror-Zutaten.

Die Körpertausch-Komödie ist ein klassisches Subgenre in der Filmwelt. Die berühmtesten Beispiele sind wahrscheinlich die beiden Freaky Friday-Versionen mit Lindsay Lohan beziehungsweise Jodie Foster in den Hauptrollen zweier Töchter, die mit ihren Müttern die Rollen wechseln. Freaky - Körpertausch mit Blutrausch aus dem Jahr 2020 versetzt die Idee in einen Horrorfilm. Mit unter 600 Bewertungen bei Moviepilot ist er immer noch ein Geheimtipp. Ihr könnt den Film glücklicherweise mit der Flatrate bei Amazon Prime streamen *

Worum geht es in Freaky?

Millie Kessler (Kathryn Newton) führt als 17-Jährige ein relativ unspektakuläres Leben an der Blissfield Valley Highschool. Für die populären Kids ist sie ein beliebtes Opfer, ansonsten versucht sie sich mit ihren Freunden eher im Hintergrund zu halten.

Freaky - Trailer (Deutsch) HD

Während Millie darüber nachsinnt, dass sie in einem Horrorfilm nicht lange überleben würde, verwandelt sich ihr Leben prompt in einen: Der berüchtigte Serienkiller Blissfield Butcher (Vince Vaughn) erwählt sie als sein nächstes Ziel. Doch statt sie zu töten, wechseln der Psychopath und die Jugendliche nur ihre Körper miteinander.

Vince Vaughan und Kathryn Newton sind genial: Warum sich Freaky lohnt

Das Wichtigste an einer Körpertausch-Komödie sind die Darstellerinnen und Darsteller, die sich voll auf ihren Rollentwist einlassen müssen und auch vor albernem Slapstick nicht zurückschrecken dürfen. Kathryn Newton und Vince Vaughn haben sichtlich Spaß an dem Freaky-Experiment. (Der neue Marvel-Star Kathryn Newton im Interview)

Newton, die in die Rolle des Serienkillers wechselt, läuft plötzlich mit einem extrem überzeugenden, diabolischen Blick durch die Gegend. Vince Vaughan wiederum stürzt sich leidenschaftlich in die Unsicherheiten und Nöte einer 17-jährigen Schülerin. Der Film selbst ist zwar etwas formelhaft, die typischen Hindernisse einer Körpertausch-Komödie werden nach und nach abgearbeitet. Das macht ihn aber nicht weniger unterhaltsam.

